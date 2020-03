“Ti sei dimenticata le mutandine…?”: Elisabetta Canalis, la canotta striminzita mostra più del dovuto [FOTO]

Elisabetta Canalis e la quarantena a Los Angeles

Anche Elisabetta Canalis e la sua famiglia sono a segregati a casa, a Los Angeles, per evitare il contagio di Coronavirus. Non potendo uscire, l’ex velina di Striscia la Notizia viaggia con la mente pubblicando su Instagram delle foto realizzate in passato dove la spensieratezza regnava sovrana.

Tutto il mondo è in tensione per l’emergenza sanitaria, quindi la soubrette sarda ha voluto smorzare un po’ regalando al suo pubblico social uno scatto davvero mozzafiato. Un’immagine in bianco e nero dove mette in evidenza le sue forme perfette e una sensualità che poche donne hanno.

L’ex velina posta una foto sexy su Instagram

Nelle ultime ore Elisabetta Canalis è tornata ad essere attiva su Instagram non per fare degli appelli per la sua amata Sardegna ma per fare un regalo a tutti i follower che la seguono da tempo.

Uno scatto realizzato tre anni fa nella città che la ospita insieme alla figlia e al marito. L’ex velina di Striscia la Notizia ha addosso solo una t-shirt, una canotta molto morbida che copre pochissimo il suo lato B. Infatti alcuni utenti le hanno chiesto se fosse priva di biancheria intima o no.

Inoltre l’attrice sarda mostra le gambe nude, in una posa sexy e una vertiginosa scollatura sotto il braccio a scoprire parte della schiena. La donna ha un fisico scolpito frutto di duri allenamenti in palestra e uno sguardo audace. “Los Angeles, Novembre 2017”, ha scritto la Canalis a corredo dell’immagine in bianco e nero. (Continua dopo il post)

Gli appelli social di Elisabetta Canalis

Come accennato prima, in questi ultimi giorni Elisabetta Canalis ha fatto numerosi appelli per la popolazione sarda. Attraverso dei video o post su Instagram, l’ex velina di Striscia la Notizia ha chiesto ai suoi numerosi follower di fare delle donazioni a degli ospedali dell’isola affinché venissero acquistati dei ventilatori e altro materiale sanitari per fronteggiare il Covid-19. Un appello che ha trovato il pieno appoggio da parte di quelli che la seguono.