Gianni Sperti, imbarazzante aneddoto della sua vita: “L’ho di fronte alla credenza e mia mamma…” (FOTO)

Uomini e Donne, ormai, si è fermato da un bel po’ di giorni e i telespettatori cominciano a sentirne la mancanza. Proprio per tale ragione, i vari protagonisti stanno tenendo compagnia ai fan attraverso i loro profili social. Ieri, ad esempio, Gianni Sperti ha trascorso un po’ di tempo con i fan rispondendo alle loro domande e ha tirato fuori un aneddoto molto imbarazzante.

L’opinionista ha chiesto ai suoi fan di rivelargli cosa avrebbero fatto nel corso della giornata, proprio per cercare di sentirsi un po’ più vicino. Nel bel mezzo del botta e risposta, però, è saltato fuori qualcosa di troppo.

L’aneddoto imbarazzante su Gianni Sperti

Gianni Sperti ha svelato un aneddoto decisamente imbarazzante sul suo passato. Una sua fan gli ha detto che in giornata avrebbe cercato di insegnare a suo figlio di tre anni a fare i bisogni nel wc. Dopo aver fatto questa confessione, l’opinionista del talk show di Maria De Filippi ha dato alla mamma il suo in bocca al lupo e poi ha proseguito dicendo una cosa inaspettata.

Gianni ha svelato di essere sonnambulo e una notte, quando era piccolo andò verso la credenza e fece i suoi bisogni proprio lì. Il protagonista ha ribadito di essere convinto che quello fosse il bagno, pertanto, ha combinato un bel pasticcio. I fan sono rimasti entusiasti dall’esilarante racconto ed hanno ringraziato il collega di Tina Cipollari per aver tenuto compagnia ai suoi follower in un momento così delicato per tutta l’Italia.

L’esilarante diretta con Tina Cipollari

A parte raccontare l’aneddoto divertente e imbarazzante, Gianni Sperti si è cimentato anche in una simpatica diretta insieme alla sua collega. L’opinionista si è punzecchiato con la donna come sono soliti fare in studio al trono classico e al trono over. Questo loro modo di fare ha entusiasmato i telespettatori, i quali li hanno ringraziati per essere riusciti a strappare un sorriso in tutto questo disastro che sta avvenendo.

Il ballerino ha stuzzicato la sua amica specie sul delicato tema del peso, che da sempre è un tormento per la Cipollari. La donna, chiaramente, non è rimasta in silenzio e gli ha risposto per le rime.