“Ma ti sei impazzita…?”: Elodie in intimo di fronte lo specchio, le nudità mandano in tilt i fan [FOTO]

Elodie e la foto su IG che mostra la sua famiglia

Elodie sta trascorrendo la quarantena a casa sua. La cantante italo-francese in questi giorni è apparsa particolarmente nostalgica. Infatti, attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram ha condiviso un vecchi scatto che ritrae tutta la sua famiglia. Nella foto in questione è possibile vedere l’ex allieva di Amici, la sorella più piccola e i loro genitori.

Quest’ultimi ormai non stanno insieme da diverso tempo e, a causa della loro separazione la cantante si è dovuta prendere cura della consanguinea in un ambiente molto povero. Per fortuna ora la Di Patrizi ha trovato la sua dimensione sia dal punto di vista economico che sentimentale.

La cantante romana in versione piccante

Oltre alle foto che ritraggono familiari o promozioni del suo ultimi disco, la bella Elodie spesso fa dei regali piccanti a tutti coloro che la seguono su Instagram. Ad esempio, non molto tempo fa la cantante romana ma di origini francesi ha condiviso una foto molto seducente infiammando il web. Nello specifico la ragazza si è mostrata in intimo nero – reggiseno e slip – mentre si specchia.

La posa della Di Patrizi ha mandato in tilt i seguaci che l’hanno tempestata di mi piace e complimenti di ogni tipo. Alcune le hanno scritto di essere impazzita a pubblicare delle immagini del genere perché potrebbero fare male ai deboli di cuore. Ovviamente sono delle battute ironiche. (Continua dopo il post)

Elodie Di Patrizi e l’amore per Marracash

Anche dal punto di vista sentimentale Elodie non si può di certo lamentare. Infatti da qualche mese, precisamente dalla scorsa estate, il cuore dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi batte forte per una persona.

Stiamo parlando di Marracash, il rapper siculo conosciuto durante il duetto di ‘Maragarita’, il brano di successo che è diventato un vero e proprio tormentone. I due colleghi avevano intrapreso una conoscenza che poi si è trasformata in amore. I due sono molto uniti e a dimostrazione sono le numerose foto insieme sui loro rispettivi account IG.