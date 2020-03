“Lei è molto passionale a…”: Federica Panicucci, il compagno Marco Bacini fa una confessione intima

Marco Bacini svela dei dettagli intimi di Federica Panicucci

Da un paio di settimane Mediaset ha messo in panchina Federica Panicucci. Infatti a causa dell’emergenza Covid-19 i vertici hanno deciso di affidare solamente a Francesco Vecchi la conduzione di Mattino 5 Speciale Coronavirus. Quindi la professionista toscana ha più tempo per stare al fianco dei suoi due figli, ormai adolescenti avuti dall’ex marito Mario Fargetta.

Inoltre nell’abitazione milanese della donna è presente il suo compagno Marco Bacini. I due stanno insieme da alcuni anni e, attarverso quello che si vede sui social ma anche a quello che dicono, sono follemente innamorati. L’imprenditore ha rilasciato un’intervista al magazine Nuovo parlando della sua storia con Federica e svelando alcuni particolari intimi.

L’uomo ha smentito quelle voci che vedrebbero la presentatrice una persona fredda: “La passione è fondamentale…Federica a volte viene rappresentata come una donna algida. Invece smentisco categoricamente…Lei è molto passionale…”.

Come stanno affrontano la quarantena?

Raggiunto telefonicamente dal giornalista diretto da Riccardo Signoretti, Marco Bacini ha parlato di come sta affrontando questo periodo di quarantena per il Coronavirus. E se la padrona di casa di Mattino 5 ha detto di avere degli alti e bassi, il suo compagno ha affermato che la cosa positiva è che adesso hanno trovato ancora più momenti per loro.

Il fatto di avere ritmi meno intensi, gli permette di vivere ancora di più e appieno questo loro rapporto d’amore. Nonostante il periodo nero, la conduttrice e l’imprenditore hanno trovato un lato positivo: trascorrere molto più tempo assieme.

Marco Bacini e Federica Panicucci si sposano?

Da tempo sul web si è parlato di un possibile matrimonio tra Marco Bacini e Federica Panicucci. Quest’ultima ha sempre detto che ci stanno pensando e che le nozze potrebbero essere celebrate in un futuro non proprio lontano.

Chiamato in causa dal giornalista del magazine Nuovo, l’imprenditore ha detto: “E’ qualcosa di cui preferisco non parlare, sono cose che non si raccontano prima…”. A quanto pare l’uomo non vuole affrontare tale argomento, forse per scaramanzia.