“La vita sconvolta, piangevamo…”: Cristina Parodi turbata, le dichiarazioni choc su Bergamo

Cristina Parodi si confessa a Gente parlando di Bergamo

Chi segue Cristina Parodi sa perfettamente che vive a Bergamo insieme al marito Giorgio Gori, sindaco della città, e le sue figlie. Tra l’altro queste ultime sono rientrate dalla Gran Bretagna scatenando delle polemiche da parte dei tabloid inglesi. Purtroppo l’ex volto del TG5 sta vedendo con i propri occhi quello che sta accadendo nel bergamasco ed è qualcosa di agghiacciante.

Nel corso di un’intervista al magazine Gente, la sorella maggiore di Benedetta ha detto: “Tsunami che ha sconvolto le nostre vite”. Inoltre l’ex padrona di casa de La vita in diretta riguardo il Covid-19 ha detto che all’inizio tutti hanno cercato di recuperare mascherine, tute, occhiali per proteggere medici e infermieri in prima linea. Poi i respiratori, che costano circa 20 mila euro cadauno e sempre più difficili da trovare.

Le lacrime per i carri militari contenenti le bare di cittadini bergamaschi

Intervistata dal periodico Gente, Cristina Parodi con le lacrime agli occhi non ha nascosto l’orgoglio degli abitanti del bergamasco che, nonostante le difficoltà e i tantissimi orti trova sempre il modo di rialzarsi e reagire. Sotto sotto gli occhi di tutti le immagini che mostrano dei carri militari piene di bare mentre lasciano la città lombarda e recarsi in un altro forno crematorio.

Dei video che fanno male al cuore ma che nello stesso tempo devono far riflettere tutti gli italiani a rimanere a casa altrimenti l’emergenza non rientrerà mai. E a proposito di quei filmati, l’ex volto del TG5 ha detto: “Piangevamo tutti. Ti danno il quadro dell’enormità di quanto è accaduto”.

Cristina Parodi e le parole per il marito Giorgio Gori

Purtroppo non vuole migliorare la situazione a Bergamo e nei dintorni. Nella sua città, governata dal marito Giorgio Gori, tutti si danno da fare per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.

E parlando del consorte, Cristina Parodi ha rivelato che rientra a casa giusto il tempo di cambiarsi, mangiare qualcosa tra una telefonata e l’altra, e dormire qualche ora. L’ex dirigente Mediaset e della Magnolia si è trovato ad affrontare la sfida più difficile che possa capitare ad un primo cittadino.