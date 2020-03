Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, la verità sul loro addio: “non sopportavo più…”

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti sono stati una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. I due sono stati insieme per molti anni e dal loro amore è nata anche una figlia Mia. La conduttrice televisiva non ama molto parlare della sua vita privata ma in una recente intervista ha spiegato cosa è accaduto con il noto dj.

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti troppo gelosi

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti sono stati insieme circa tre anni. Un amore intenso, fatto di complicità e soprattutto dalla nascita della loro piccola Mia. La loro rottura, come spesso accade in tante coppie è stata dura da superare, ma oggi mettendo da parte rancori e incomprensioni sono a tutti gli effetti una famiglia allargata.

Sì perché sia il dj che la nota conduttrice hanno nuove vite ma nello stesso tempo riescono a stare tutti insieme. All’epoca dei fatti, come ha raccontato Facchinetti c’è stata molta tensione, soprattutto a livello mediatico. La sua arma migliore è sempre stata l’ironia e, anche in quell’occasione non è stato da meno.

“Io non potevo sopportare il fatto che lei avesse lavorato con Marco Liorni, e lei è sempre stata gelosa del mio rapporto molto intimo con Mara Maionchi“. A quanto pare, però, a parte l’ironia del cantante pare che tra di loro ci fossero dei seri problemi di gelosia e di incomprensioni.

Il rapporto ritrovato per amore di Mia

Come già detto in precedenza ora tra Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti tutto è tornato alla normalità. L’amore per Mia supera ogni ostacolo e ogni tipo di incomprensione. La coppia, dopo la separazione, ha riscoperto un nuovo senso si amore ricostruendo al altro tipo di legame.

Infatti, i due condividono molte cose insieme e sia Alessia che Francesco vanno molto d’accordo con i rispettivi compagni. Lo scorso dicembre, ad esempio, sono andati a fare una vacanza in Egitto tutti insieme come una famiglia allargata. Seppur le loro strade si sono divise, è rimasta comunque la stima e il rispetto reciproco.