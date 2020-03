‘Un posto al sole’ anticipazioni 30 marzo 2020, Marina in pericolo a causa di una vecchia conoscenza

Le anticipazioni di Un posto al sole del giorno lunedì 30 marzo 2020 si presentano colme di suspense. Marina Giordano si ritroverà in grave pericolo di vita a causa di una vecchia conoscenza. L’indagine sulla pericolosa famiglia malavitosa proseguiranno e Niko e Susanna faranno la loro parte. Intanto, Giulia Poggi si comporterà in maniera del tutto inaspettata. Scopriamo nel dettaglio gli spoiler delle prossime puntate della soap opera partenopea UPAS.

Un posto al sole del 30 marzo, anticipazioni

A quanto pare qualcosa comincerà a muoversi all’interno dell’indagine sul tragico omicidio di Sebastiano Rosato. Marina, dopo un confronto con l’avvocato Aldo Leone, giungerà sulle tracce di una pista che porterà direttamente al vero assassinio.

Ed ecco che l’iconico personaggio di Un posto al sole si ritroverà faccia a faccia con una sua vecchia conoscenza che metterà a repentaglio la sua vita. Terrorizzato all’idea che alla sua Marina possa succedere qualcosa di brutto, Roberto Ferri si mobiliterà e farà di tutto pur di salvare la pelle della donna. Ma riuscirà a sbrigarsi in tempo?

Intanto, Giulia Poggi cercherà di respingere la cagnolina dalla Terrazza, ma più tempo passa più la nonna di Bianca le si affeziona sempre di più. Tra il piccolo animale peloso e Giulia si instaurerà, in maniera del tutto inevitabile, un legame speciale e soprattutto tenero. Tutto ciò porterà la Poggi a scontrarsi con la figlia Angela e il genero Franco Boschi.

Spoiler Un posto al sole, Niko e Susanna aiutano Eugenio

Nella puntata di lunedì sera di Un posto al sole si tornerà a parlare anche di un argomento molto scottante e che sta tenendo i fan della rinomata soap opera made in Italy con il fiato sospeso. Si tratta di Eugenio Nicotera e della sua complicatissima indagine legata ad una famiglia della malavita napoletana. Il Magistrato si avvarrà dell’aiuto degli avvocati Niko e Susanna i quali metteranno sotto torchio un membro del clan Tregara per convincerlo a collaborare con la giustizia.

Arrivederci UPAS: la soap prosegue con le repliche

Sono sopraggiunte delle novità interessanti che però dispiaceranno i fan di questa soap napoletana. A quanto pare questa sarà l’ultima settimana che saranno trasmesse le nuove puntate! A causa della precaria situazione che sta travolgendo il mondo intero e la nostra patria, le riprese sono state sospese da diverso tempo.

Quindi, da lunedì 6 aprile saranno trasmesse le vecchie puntate della soap e si ripartirà dalla stagione 2002. Purtroppo al momento non è noto sapere quando si tornerà a girare e nemmeno quando e come finiranno alcune questioni lasciate in stand-by.