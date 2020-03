Grande Fratello Vip, Ursula Bennardo parla di Antonella Elia:”Donna con tanti problemi”

Ursula Bennardo, compagna di Sossio Aruta, sta seguendo con molta attenzione l’avventura del fidanzato all’interno del Grande Fratello Vip. L’ex calciatore è riuscito già a conquistare la finale del reality e quindi arriverà sino all’ultimo atto della trasmissione.

Nei giorni scorsi l’ex protagonista di Uomini e Donne è stata protagonista di una discussione social con la compagna di Licia Nunez. Uno scontro abbastanza dura per una visione molto diversa di quanto accaduto. In particolare perchè Sossio si è avvicinato molto ad Antonella Elia, allontanando molto l’attrice.

Barbara Eboli non ha perso occasione per far notare, a suo modo, questa situazione con tanto di risposta di Ursula Bennardo. Quest’ultima, con una instagram stories, ha parlato di Antonella Elia con la quale Sossio ha stretto un bel legame. Sui suoi continui cambi d’umore l’ex protagonista di Uomini e Donne ha parlato dei problemi che la showgirl ha avuto nella sua vita, spiazzando molti dei suoi follower.

L’avventura di Antonella Elia e Sossio Aruta al Gf Vip

Sin dal suo ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia, Antonella Elia ha messo in mostra il suo carattere forte. Con determinazione e convinzione ha sempre rivendicato il suo punto di vista. Spesso, però, è entrata anche nelle vicende che non la riguardavano in prima persona. Questo le ha causato diverse critiche da parte dei coinquilini che l’hanno ritenuta sempre pronta ad attaccare.

In particolare nella prima parte del suo viaggio si è scontrata duramente con Adriana Volpe. Il Grande Fratello, però, ha pensato bene di scegliere proprio quest’ultima come ambasciatrice della notizia del presunto tradimento del fidanzato. In seguito c’è stato il chiarimento tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia e tutto si è concluso con un lungo e romantico bacio. Tra le due donne si è creata da questo momento una certa sintonia.

Sossio Aruta è uno degli ultimi ad essere entrato in casa. Con il suo arrivo ha portato un po’ di buonumore e qualche polemica. Ha avuto alcuni screzi con alcuni coinquilini che hanno animato gli ultimi giorni del Grande Fratello Vip. Ha fatto molto sorridere la “lotta” per la leadership con Antonio Zequila.

Ursula Bennardo parla di Antonella Elia

In una delle sue ultime instagram storie, Ursula Bennardo ha parlato di una delle concorrenti del Grande Fratello Vip, ci riferiamo ad Antonella Elia. La fidanzata di Sossio Aruta ha cercato di spiegare, dal suo punto di vista, il motivo dei suoi continui litigi con i coinquilini.

Le balla pugliese ha raccontato che è cresciuta con tanti problemi e purtroppo se li sarebbe portati sempre con se. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha spiegato che questo non giustificherebbe certi atteggiamenti ma in chiusura dice che secondo lei in fondo è buona.