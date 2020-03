Gianmarco Onestini in lacrime lascia Adara Molinero: ‘Ho scoperto che… ‘

Gianmarco Onestini in lacrime sui social ha confessato di aver fatto un’amara scoperta sulla sua nuova fidanzata Adara Molinero. Ecco di che cosa si tratta

Gianmarco Onestini e Adara Molinero: è finita?

Gianmarco Onestini ha partecipato al Grande Fratello 16 l’anno scorso in Italia e, subito dopo, è stato scelto come un nuovo concorrente del Gran Hermano Vip. In Spagna il fratello del più noto Luca ha fatto molto discutere perché nel reality si è avvicinato a Adara Molinero.

Quest’ultima, nota blogger, era fidanzata con Hugo Sierra e aveva avuto un bambino da pochi mesi. Dopo mille dubbi, chiarimenti e scontri, Adara ha preso la sua decisione: ha lasciato Hugo, ha confessato di essersi innamorata di Gianmarco e i due hanno iniziato la loro relazione.

Fuori dal reality, però, la nuova coppia ha incontrato qualche difficoltà. Per questo entrambi hanno partecipato ad un nuovo format, El tiempo del descuento, e lì hanno risolto ogni incomprensione. Sembrava fosse tutto risolto e che la coppia fossera davvero libera di vivere la loro storia d’amore. Invece, è successo qualcosa del tutto inaspettato.

Gianmarco: ‘Ho scoperto che Adara…

Gianmarco poche ore fa è apparso in lacrime sui social attraverso una serie di Instagram Stories dal suo profilo e ha fatto una rivelazione del tutto inaspettata. Ha detto che si è allontanato da Adara perché ha scoperto che lei flirtava con altri ragazzi. In particolare, ha saputo che con un ragazzo, in particolare, si stava organizzando per incontrarlo.

Questo l’ha ferito moltissimo perché lui ha fatto tanti sacrifici e rinunce per stare insieme a lei. Infatti, si è trasferito in Spagna lontano dalla sua famiglia. L’ex gieffino crede di non meritare una cosa del genere, perciò adesso avrà bisogno di tempo. Che cosa succederà alla coppia?

Le critiche a Hugo Sierra e Ivana Icardi

Ma se oggi la situazione è quella appena descritta, fino a pochi giorni fa Gianmarco e Adara erano molto uniti. Soprattutto nel criticare Hugo Sierra e Ivana Icardi. Questi ultimi sono concorrenti di Supervivientes ma legati alla coppia. Hugo è l’ex fidanzato di Adara e padre di suo figlio, Ivana ha partecipato al GF 16 con Gianmarco e non smette di dire che è stata “sedotta e abbandonata”. Hugo e Ivana hanno iniziato una relazione e stanno continuando a dare scandalo avendo rapporti intimi davanti alle telecamere.