“Li ho troppo piccoli…”: Bianca Guaccero lo confessa, ecco il difetto fisico che la tormenta

Bianca Guaccero conduce Pronto Detto Fatto

Da un paio di stagioni Bianca Guaccero è alla guida di Detto Fatto, il programma di tutorial di Rai Due. Stando alle indiscrezioni che circolano in rete la conduttrice pugliese è stata confermata anche per la prossima edizione. Nel frattempo la ragazza che è di una bellezza unica, è a casa insieme alla figlia rispettando la quarantena per l’emergenza Coronavirus.

Dopo la decisione da parte della Rai di sospendere il suo programma, la professionista e gli autori hanno deciso di riproporre il format su Instagram grazie a delle dirette. E se in tanti sui social la riempiono di complimenti per il suo fascino, le più volte ha detto di sentirsi insicura per il suo aspetto fisico.

La conduttrice pugliese svela un suo difetto fisico

Ebbene sì, in una recente intervista Bianca Guaccero ha rivelato che ci sono tre cose del suo corpo che proprio non le vanno a genio. Di cosa si tratta? Parlando col giornalista del magazine diretto da Umberto Brindani, la padrona di casa di Detto Fatto si considera come un brutto anatroccolo.

“A volte mi sento ancora così. Però ho imparato a volere bene ai miei difetti: ho il seno piccolo, il fondoschiena abbondante e i piedi troppo piccoli”, ha confessato la professionista pugliese che per tre sabati consecutivi ha guidato un programma in prima serata su Rai Uno.

Bianca Guaccero mette in guardia le adolescenti

Stando alle parole di Bianca Guaccero al periodico Oggi, le donne dovrebbero avere la capacità di farsi scivolare addosso tutte le critiche che ricevono sui social network. La conduttrice di Pronto Detto Fatto ha affermato che in questa società c’è ancora tanto maschilismo.

A lei fa molto male constatare quanta cattiveria c’è in giro, ma essendo una persona adulta riesce a metabolizzare l’offesa. Mentre se sei un’adolescente e diventi bersaglio di questo odio è davvero pericoloso. Per questa ragione nei suoi primi due anni a Detto Fatto la donna promuove l’hashtag #cosìcomesei, pensando a tutte quelle 14enni e giù di lì che che dopo una critica entrano in crisi e possono commettere delle sciocchezze.