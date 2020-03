“Insieme da 30 anni”: Lorella Cuccarini, ecco chi ha rubato il cuore della conduttrice de La vita in diretta [FOTO]

La lunga carriera artistica di Lorella Cuccarini

Senza ombra di dubbio Lorella Cuccarini è uno dei pilastri della televisione italiana. La soubrette romana ha mosso i primi passi negli Anni Ottanta a Fantastico insieme alla sua storica rivale Heather Parisi. Nel corso della sua lunga carriera ha condotto diversi format sia in Rai che Mediaset.

Come dimenticare le due edizioni di Buona Domenica e Paperissima al fianco del collega Marco Columbro. Nella tv di Stato è stata alla guida del Festival di Sanremo ma anche di Domenica In e dallo scorso settembre a La vita in diretta al fianco del giornalista Alberto Matano. In tutti questi anni il cuore di Lorella batte per un uomo, ovvero il marito Silvio Capitta.

Chi è Silvio Capitta (Testi)?

Da quasi trent’anni, ovvero dal lontano 1991, Lorella Cuccarini è felicemente sposata con Silvio Capitta. Quest’ultimo è proprietario della Triangle production ed l’unico uomo che è stato in gradi di far capitolare ai suoi piedi l’ex ballerina romana. Lui è anche un produttore televisivo e musicale, anche conosciuto con lo pseudonimo Silvio Testi.

Per chi non lo sapesse, la padrona di casa de La vita in diretta ha avuto da lui ben quattro figli: Sara, Giovanni e i gemelli Giorgio e Chiara, venuti al mondo nel 2000. I due si sono conosciuti nella sesta edizione di Fantastico, dove Silvia ha firmato anche la sigla del programma. (Continua dopo la foto)

Lorella Cuccarini parla dell’amore che prova per il marito Silvio Testi

Da quel momento in poi Lorella Cuccarini e Silvio Capitta non si sono più lasciati. In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa la collega di Alberto Matano diceva: “La mia famiglia è tutt’altro che perfetta. E non è perfetto neppure il mio matrimonio. Come tutte le coppie, anche io e Silvio abbiamo avuto i nostri momenti difficili, le nostre crisi”.

La professionista romana, inoltre, diceva che entrambi li hanno superati e sono andati avanti, perché si amano molto. E lo hanno fatto soprattutto anche per i loro quattro figli.