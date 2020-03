Le Iene, messa in onda rinviata ufficialmente al 23 aprile

Le Iene, il programma di approfondimento di Mediaset che dal 1997 tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori, non riprenderà la consueta programmazione. A seguito della positività al Coronavirus all’interno del programma, ai primi di marzo lo stesso era stato sospeso. Non si sapeva, inizialmente, fino a quale data. Successivamente è stato confermata la data del 9 aprile che però, adesso, viene nuovamente annullata.

Le Iene, la ripresa slitta ancora

La notizia ormai è ufficiale. La ripresa de Le Iene slitta ancora e non avverrà, come era stato detto precedentemente, il prossimo 9 aprile. Saranno necessarie altre due settimane di stop che, dalle prime parole sui social, sembrano non dipendere dallo staff del programma. “Ci dispiace, ma non dipende da noi” scrivono su Instagram.

La data per la ripresa della programmazione de Le Iene è stata fissata, invece, per giovedì 23 aprile. Si tratta di un dato certo dal momento che a decidere questa data è stata direttamente l’azienda Mediaset. Uno slittamento di 14 giorni del quale non è stata fornita una spiegazione ufficiale ma di cui tutti, dai diretti interessati ai telespettatori, devono prendere atto. I fans del programma, e sono tanti, sono dunque stati avvisati e dovranno pazientare ancora un po’ per rivedere uno dei programmi di punta di Italia Uno.

L’annuncio su Instagram

L’annuncio ufficiale ai telespettatori è arrivato direttamente tramite Instagram. “Le Iene torneranno in onda il 23 aprile. Lo ha deciso il comitato programmi di Mediaset”, esordisce così il post in questione. Poi prosegue “Si tratta di un ulteriore slittamento in avanti rispetto al 9 aprile, data in cui era prevista la ripartenza del nostro programma dopo lo stop avvenuto i primi di marzo”.

A dire il vero, una volta finita la quarantena, la ripresa de Le Iene sarebbe dovuta avvenire il 25 marzo. Nel frattempo, però, i diversi Decreti del Governo hanno bloccato diverse aziende impedendo, di fatto, la messa in onda.

Il post si conclude “Ci spiace molto di non poter essere presenti in questo momento in cui la richiesta di informazione e intrattenimento è così centrale. Non dipende da noi. Torneremo giovedi 23 aprile”. Non rimane, dunque, che attendere la ripresa ufficiale.