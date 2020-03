Dua Lipa anticipa i tempi: esce Future Nostalgia, il nuovo album

Dua Lipa: esce Future Nostalgia, il secondo album anticipato dal singolo Break My Heart

Preceduto dal singolo Break My Heart, esce il nuovo album firmato Dua Lipa, “Future Nostalgia”. La fatica artistica era prevista per il 3 aprile, ma in seguito al leak l’etichetta della cantante ha preferito anticipare i tempi. Una forte curiosità regna sugli inediti ora disponibili e, dalla percezione raccolta sul web, l’esame sembra sia stato brillantemente superato.

Fin dall’omonimo album datato 2017 Dua Lipa ha conquistato numerosi riconoscimenti, tra cui due Grammy Award come miglior artista esordiente e miglior registrazione dance, e due MTV Europa Music Awards come miglior artista rivelazione e miglior artista pop.

Debutto ad appena 14 anni

Nonostante la giovane età (è classe 1995) vanta una lunga esperienza nel mondo musicale, avendo debuttato sulle scene appena quattordicenne, quando pubblicò cover di canzoni su YouTube. Il responso? Fenomenale! I talent scout della Warner Music Group la scoprirono e nel giro di poco realizzò Be The One, il primo di una lunga serie di singoli.

Ad aprile 2018 viene lanciato One Kiss, dove Dua Lipa sfodera grande talento vocale, cantando sulle note del popolare dj Calvin Harris, il quale raggiunge la vetta nel Regno Unito. In totale Future Nostalgia contempla 11 brani, ciascuno molto orecchiabile: Future Nostalgia; Don’t Start Now; Cool; Physical; Levitating; Pretty Please; Hallucinate; Love; Again; Break My Heart; Good In Bed; Boys Will Be Boys.

Il disco è disponibile per il download in diversi formati fisici (CD, picture disc, vinile pink neon, gold cassette e deluxe box set) e su tutte le piattaforme digitali. Afflitta da dubbi e incertezze, l’artista ha raccontato di essere riuscita a costruire qualcosa in linea con i suoi desideri. Ha trovato la giusta ispirazione dai lavori dei No Doubt e degli OutKast. Voleva incorporare questi sentimenti e suoni nostalgici contraddistinguenti il suo background musicale e la sua infanzia in un sound moderno.

Dua Lipa: timori allontanati

In molteplici occasioni ha spiegato di aver allontanato i timori di inizio carriera, ha acquisito notevole sicurezza e ha in mente di sperimentare. Intanto ha fatto circolare un nuovo videoclip del singolo Physical, perfetto per allenarsi a casa. Nel filmato, dalle atmosfere anni Ottanta, ripete esercizi insieme al suo corpo di ballo, annuncia ogni cambio ed esorta a non mollare. La pandemia del Coronavirus ha lasciato enormi strascichi, più che mai si sente il bisogno di messaggi positivi.