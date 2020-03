Fedez Ferragni, la raccolta fondi è una truffa? Il rapper sbotta contro il Codacons: “Fermateli…” (FOTO)

In queste ore è in atto una vera e propria guerra tra Chiara Ferragni e Fedez contro il Codacons per la questione della raccolta fondi. L’associazione relativa alla tutela del consumatore ha pubblicato un esposto contro i due protagonisti svelando che la loro iniziativa potrebbe essere ingannevole.

Per tale ragione, l’associazione ha chiesto all’antitrust di andare più a fondo nella vicenda e, nel frattempo, di bloccare la raccolta. Il rapper, ovviamente, è andato su tutte le furie ed ha sbottato sui social.

Le accuse sulla raccolta fondi di Fedez e della Ferragni

A causa dell’emergenza Coronavirus, Fedez e Chiara Ferragni hanno organizzato una raccolta fondi da donare all’ospedale San Raffaele di Milano. Grazie all’intervento del cantante e dell’influences si sono racimolati ben 250 mila euro da sfruttare all’interno della struttura ospedaliera. Il Codacons, però, ha attaccato i due ragazzi accusandoli di aver adoperato delle modalità di raccolta che potrebbero essere ingannevoli e potrebbero celare commissioni nascoste o equivoche.

Nel caso specifico, l’associazione ha chiesto di conoscere quanti soldi effettivamente sono stati già utilizzati per l’ospedale e quali altri, invece, risultino nelle mani dei privati. A tale scopo, il Codacons ha ritenuto opportuno rivolgersi all’antitrust per far in modo che tale raccolta venga interrotta immediatamente. (Continua dopo la foto)

Il rapper sbotta contro il Codacons

Dopo la diffusione di questa notizia inerente la raccolta fondi di Fedez e Chiara Ferragni, il rapper ha perso le staffe ed ha attaccato pesantemente l’associazione. Il cantante ha dichiarato che sia proprio il Codacons ad aver dato luogo ad una raccolta ingannevole. Sul loro sito, infatti, è presente una sezione dedicata alle donazioni da fare all’associazione a causa del Coronavirus. Tale raccolta, però, non è affatto finalizzata a sostenere coloro che combattono contro questo virus.

Il denaro donato, infatti, finisce direttamente nelle casse dell’associazione dei consumatori. Il marito della Ferragni, quindi, ha chiesto a tutti i suoi fan di condividere il più possibile le sue IG Stories per impedire che la loro raccolta venga bloccata. In caso contrario, migliaia di euro verranno persi per sempre e non adoperati per la causa, che è la cosa più importante al momento.