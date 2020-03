Soleil Sorge si commuove, “Mia madre ha sconfitto il cancro…”

Soleil Sorge, ex partecipante a Uomini e Donne, è stata recentemente eliminata da Pechino Express. La ragazza è nota per il suo caratterino e per il suo apparire, molto spesso, come una ragazza fredda e calcolatrice.

La partecipazione di Soleil al reality targato Rai è avvenuto insieme alla madre Wendy di cui ha parlato, a cuore aperto, durante una delle sue ultime Storie su Instagram. Ha svelato, inoltre, un dettaglio commovente della propria vita privata. Di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Soleil Sorge, verso una confessione importante

Soleil Sorge si sa, non si trova attualmente in Italia ma all’estero dove sta trascorrendo questo momento particolarmente difficile con il padre. Un momento segnato dal Coronavirus e dai riscontri terribili che questa terribile pandemia sta avendo a livello mondiale. La ragazza, comunque, è sempre molto attiva sui social che, tra l’altro, l’hanno sempre vista in prima fila.

Lo era quando, dopo la partecipazione a Uomini e Donne, ha conosciuto Luca Onestini con cui ha avuto una bella storia d’amore. Lo era altrettanto dopo la partecipazione a L’Isola dei Famosi dove ha incontrato uno dei suoi più grandi amore, l’ex fidanzato Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia Rodriguez.

Se, però, pubblicamente è apparsa sempre come una ragazza scontrosa e, come anticipato, fredda, nelle ultime ore Soleil si è aperta ai fans raccontando un dettaglio della vita privata che l’ha fatta commuovere. Si tratta di un problema serio, che in molti si trovano ad affrontare, e che ha riguardato la salute della propria mamma (con cui a Pechino Express, diciamolo, si è scontrata più volte).

La battaglia contro il cancro

L’occasione per aprire il proprio cuore è arrivata con una domanda di un fan che ha chiesto a Soleil Sorge quale fosse stato, durante l’esperienza a Pechino Express, il ricordo più brutto. La risposta è arrivata con molta sicurezza “Il momento più brutto è stato, sicuramente, quando mia madre ha scoperto un nodulo al seno“.

Poi prosegue con la confessione “Dopo aver già sconfitto il cancro due volte, è stato veramente distruttivo”, svelando, dunque, che la madre ha già avuto il cancro per ben due volte. Un momento di grande paura in cui la ragazza ha davvero temuto di perdere per sempre la mamma “Poi per fortuna non è andata così” ha detto confortata.