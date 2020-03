“Mi fa tanta paura…”: Silvia Toffanin, la verità sulle nozze mancate con Pier Silvio Berlusconi

Silvia Toffanin parla della sua vita privata

Qualche settimana fa Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi erano finiti al centro del gossip per un rumor circolato in rete. Infatti un noto magazine aveva dato per certo il matrimonio in gran segreto tra tra la conduttrice di Verissimo e il figlio dell’ex Premier Silvio Berlusconi. Un’indiscrezione che era stata prontamente smentita da parte dei diretti interessati.

L’ex Letterina di Passaparola, da parte sua, in questi anni ha provato in tutti modi di far parlare di sé ai giornali e siti di pettegolezzi perché tiene molto alla sua privacy. Tuttavia non molto tempo fa ha rilasciato un’intervista parlando stranamente della sua vita privata. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha detto.

La conduttrice di Verissimo apre il suo cuore

Nei precedenti articoli vi abbiamo detto che Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi stanno insieme da un ventennio. I due sono genitori di due splendidi bambini, ovvero Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. In tutto questo tempo la padrona di casa del rotocalco Verissimo non ha mai sentito il desiderio di convolare a nozze a tutti i costi.

Infatti la professionista Mediaset considera l’amore come una scelta che si debba fare quotidianamente perchè è ciò che si vuole e non in base ad un contratto matrimoniale davanti ad una carica istituzionale o un prete. In un’intervista effettuata per la rivista DiPiù, l’ex Letterina di Passaparola ha parlato per la prima volta d’amore con alcuni ospiti di Verissimo. In pratica la donna ha rivelato la verità su un futuro matrimonio con il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset.

Silvia Toffanin: ecco perché non si sposa con Pier Silvio Berlusconi

Intervistata da DiPiù, Silvia Toffanin aveva detto: “Forse mi spaventa il matrimonio perché non vorrei che la persona che mi sta al fianco fosse lì perché deve, ma non lo vuole”. In questo arco di tempo la conduttrice di Canale 5 sarà sempre dello stesso avviso oppure avrà cambiato idea?

Negli ultimi tempi i telespettatori hanno notato che la compagna di Pier Silvio Berlusconi si commuove spesso durante le chiacchierate con i suoi ospiti. Per caso la professionista vuole lanciare dei messaggi al padre dei suoi figli?