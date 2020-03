Tempesta D’Amore anticipazioni 30 marzo 2020: Denise colpisce Annabelle

Le anticipazioni di Tempesta D’Amore sono ricche di suspense e di tensioni emotive. Annabelle costringe Denise a scrivere una lettera d’addio a Joshua e poi la porta sul lago. Mentre Marianne indaga su Jessica, Christoph e Werner fanno una scioccante scoperta sulla figlia della defunta Xenia. Di che cosa si tratta? In primo piano, gli spoiler della puntata della popolare soap tedesca in onda lunedì 30 marzo su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta D’Amore: Denise dice addio a Joshua

Christoph rimane deluso quando scopre che Linda non è riuscita a scoprire il segreto di Werner. Per puro caso, il signor Saalfeld scopre che Werner ha comprato le quote di Annabelle. Furioso, lo affronta a muso duro. Jessica è felice di fare la colazione con Henry e Marianne. Più tardi, la madre del veterinario chiede discretamente allo staff del Furstenhof qualche informazione in più sulla giovane Bronckhorst.

Nel frattempo, Annabelle punta la pistola verso Denise e la costringe a scrivere una lettera d’addio a Joshua. Franzi bussa alla porta dell’appartamento di Denise. Su ordine di Annabelle, la giovane Saalfeld consegna la lettera a Franzi, raccomandando di darla subito al suo promesso sposo.

Marianne contro Jessica

Le anticipazioni della puntata di Tempesta D’Amore in programma il 30 marzo su Rete 4, si concentrano sulla vendetta di Annabelle. Joshua, dopo aver letto la lettera della sua amata, capisce subito che è in pericolo mortale. Senza perdere tempo, il giovane Winter corre nell’appartamento di Denise e trova una parrucca sospetta. Subito chiama il signor Saalfeld per informargli sulla scomparsa di Denise. Entrambi capiscono che c’è lo zampino di Annabelle!

Marianne incontra il figlio Henry e gli dice di stare attenta a Jessica, perché l’estetista è interessata a lui solo per i soldi. Ma il veterinario non è d’accordo! Marianne continua a cercare qualcosa che possa rovinare la relazione tra Henry e Jessica. La donna è sicura di vincere questa battaglia.

Nel frattempo, Annabelle porta Denise sul lago. Approfittando di un momento di distrazione, la fidanzata di Joshua attacca la sorellastra con le forbici e poi scappa a gambe levate. Christoph e Werner trovano un vecchio diario di Annabelle e restano scioccanti nell’apprendere la Sullivan odiava Denise fin da bambina.