Coronavirus, bollettino ufficiale del 27 marzo 2020, 86.498 contagiati

La Protezione Civile, con un po’ di anticipo rispetto al consueto, ha reso noti i dati inerenti la diffusione del Coronavirus nel nostro Paese. Oggi, 27 marzo 2020, si registra un aumento significativo dei casi ma, comunque, inferiore rispetto a quanto visto con il bollettino della giornata di ieri. Coloro che, alla data odierna, hanno preso il Coronavirus sono, in totale, 86.498. All’interno di questo conteggio generale rientrano, però, anche i pazienti guariti e quelli che, purtroppo, sono deceduti.

Coronavirus in Italia, la situazione al 27 marzo

Sono, come anticipato, 86.498 le persone che hanno contratto, finora, il Coronavirus. L’incremento, rispetto alla giornata di ieri, è di un totale di 5.959 persone. In questo numero vengono inseriti sia le persone guarite che quelle decedute. Nel dettaglio, stiamo parlando di 589 persone guarite nelle ultime 24 ore e di 969 persone che non sono sopravvissute. Il conteggio totale ci parla di 9.134 deceduti e 10.950 guariti.

I pazienti attualmente positivi al Coronavirus sono, invece, 66.414. L’incremento, rispetto a ieri, è pari a 4.401 unità. Di questi, 36.653 (+3.005) sono in isolamento domiciliare fiduciario perché privi di sintomi o con una sintomatologia molto leggera; 26.029 (+1.276) sono, invece, gli ospedalizzati. Di questi ultimi, 3.732 (+120) hanno avuto necessità di un ricovero in terapia intensiva. Ad oggi sono stati effettuati, in totale, 394.079 tamponi con un incremento di 33.019 rispetto alla giornata di ieri.

Le Regioni più e meno colpite

Il Coronavirus sta interessando, in particolare, alcune Regioni italiane. Nei primi cinque posti troviamo la Lombardia (23.895 positivi), l’Emilia Romagna (9.361 positivi), il Veneto (6.648 positivi), il Piemonte (6.347 positivi) e la Toscana (che scalza le Marche) con 3.170 positivi al Covid-19.

Ad avere il minor numero di positivi, alla data di oggi, sono invece il Molise (con 86 pazienti positivi), la Basilicata (con 147 positivi) e la Valle D’Aosta (con 413 positivi).

Quelli che abbiamo visto oggi, dunque, sono numeri in leggera flessione nei casi di nuovi positivi. Un incremento notevole, invece, ha interessato il numero dei deceduti, ben 969 in un solo giorno. Un numero molto pesante di vittime che la Protezione Civile ha comunque detto essere risultante da un conteggio sbagliato (di 50 unità) nella giornata di ieri. Non rimane che attendere, adesso, i dati di domani e sperare in un’ulteriore flessione.