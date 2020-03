Reporter assalito da bisonti a Yellowstone: pubblicato il video sui social

Un reporter assalito da bisonti a Yellowstone ha postato il video della sua disavventura. Attimi di vero e proprio panico, che lo hanno costretto alla fuga. Ma cosa sarà accaduto? Lo ha raccontato lui stesso con un post su twitter. Post che subito ha fatto il giro degli utenti.

Reporter assalito da bisonti: il post di Deion Broxton

Il reporter assalito da bisonti è stato ripreso dal suo cameraman mentre stava operando per un servizio in una zona del Parco Nazionale di Yellowstone. Dopo quella terribile esperienza ha deciso di condividere frammenti del video del momento in cui ha dovuto darsela a gambe levate per scampare al branco di bisonti.

Deion Broxton si stava preparando a registrare un servizio sull’epidemia COVID-19 e su come stava rispondendo il parco nazionale di Yellowstone. La disavventura ha avuto luogo lo scorso mercoledì. Il servizio sarebbe dovuto andare in onda con la NBC Montana. Nel mentre parlava, l’uomo ha visto alcuni bisonti diretti nella sua direzione.

I momenti spaventosi

La telecamera di Broxton stava riprendendo tutto il panorama alle sue spalle quando il giornalista ha individuato il gruppo di bisonti. A quel punto non ha potuto fare altro che lasciare l’area. Nel video si vede palesemente Broxton che si prepara per il suo servizio, dopodiché uno sguardo di paura e DIS sgomento e la sua fuga. Un momento non proprio piacevole per il reporter assalito da bisonti.

“Oh mio Dio”, continua a ripetere Broxton nel video, guardando avanti e indietro tra la telecamera e l’azione fuori dalla ripresa. Dopo qualche istante Broxton interrompe i suoi piani di ripresa e dice “Non sto scherzando con te”. Posa velocemente la sua attrezzatura in auto e scappa a gambe levate.

Il post su twitter

“C’era un branco di bisonti che camminava verso di me a @YellowstoneNPS oggi“, ha scritto in un twitter Broxton. Il post è diventato virale ed è stato condiviso da più celebrità, tra cui la leggenda del calcio Deion Sanders. Quest’ultimo ha twittato: “Non ti biasimo omonimo! Anzi è giusto che tu racconti la tua disavventura“. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma sicuramente i due colleghi se la sono vista brutta in quel contesto di incontro uomini-animali selvaggi.