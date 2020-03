Oroscopo Paolo Fox 28 marzo 2020: Saturno aiuta i Gemelli, cambiamenti per Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox del 28 marzo 2020 è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. Curiosi di scoprire come sarà la vostra giornata d’inizio settimana? In primo piano, le previsioni astrologiche della giornata di sabato per i 12 simboli zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 28 marzo 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Se nelle ultime 48 ore avete litigato con una persona importante, questa è la giornata giusta per fare pace. Basta solo volerlo!

Toro – Per qualche tempo Venere smetterà di essere ostile nei vostri confronti. Questo significa che anche i dissapori d’amore riusciranno a essere colmati. Dovete solo armarvi di pazienza e attendere tempi migliori.

Gemelli – È un’impresa ardua trovare la perfezione, non potete pretenderla né da voi e né dagli altri. A breve sarà possibile fare nuove scelte; Saturno aiuta a realizzare qualcosa di nuovo, in amore e sul lavoro.

Previsioni di sabato 28 marzo da Cancro a Vergine

Cancro – Anche sul lavoro sono previsti dei cambiamenti radicali. Forse in questo periodo vi troverete qualche soldo in meno in tasca, ma presto sarete compensati da nuove possibilità.

Leone – Dovete scegliere tra dovere e piacere e questo vi mette in difficoltà! Da una parte non potete evitare la compagnia di persone che vi stanno vicino, dall’altra volete stare soli. Avete difficoltà a trovare uno spazio solo per voi.

Vergine – In amore non c’è chiarezza a causa dell’atteggiamento strano del vostro partner. State facendo tanto per gli altri ma è molto probabile che non ci sia riconoscenza. Non disperatevi, nei prossimi giorni troverete qualche soluzione.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questa giornata è possibile recuperare un amore, quindi datevi da fare! I cuori solitari devono guardarsi intorno: visto che non è possibile uscire, magari potreste conoscere una persona interessante grazie ai social.

Scorpione – Non date retta al vostro malumore! Siete una persona molto sensibile e basta poco per farvi cambiare umore. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia seguire il vostro cuore, se non volete finire al centro di una discussione.

Sagittario – In questo periodo davvero particolare, l’amore vi chiama ma voi preferite non rispondere. Il problema nasce se ci sono due storie in ballo. A ogni modo, nel mese di aprile dovrete evitare complicazioni sentimentali.

L’oroscopo di Paolo Fox del 28 marzo 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questo periodo critico è normale essere confusi. Non dovete allarmarvi perché alla fine Giove aiuterà anche a superare le fasi più complesse. Presto riceverete notizie davvero interessanti.

Acquario – Siete insofferenti e anche polemici. Avete voglia di chiudere tutto ciò che non va. In amore, marzo è stato un mese intollerante ma aprile risveglia i sentimenti. Coloro che sono agitati devono mantenere la calma.

Pesci – Avete un disperato bisogno di affetto, dolcezza, tenerezza. Venere ad aprile chiederà giustizia! Nel senso che non sarà più possibile portare avanti legami inutili. L’astrologo spera anche in una riconciliazione.