Nyv eliminata da Amici 2020 ad un passo dalla finale (Video)

La semifinale di Amici 2020, andata in onda ieri 27 marzo 2020, ha proclamato i finalisti di quest’edizione del talent show di Maria De Filippi. Ad avere la meglio sono in quattro, due ballerini e due cantanti. In finale, infatti, arrivano Nicolai, Javier, Giulia e Gaia. Contro ogni tipo di previsione, Nyv (che tra l’altro era stata la prima ad arrivare al serale) è stata eliminata ad un passo dalla finale. La cantante ha comunque un futuro molto promettente ed ha ricevuto il Premio TIM.

La battaglia per la finale

A caratterizzare la semifinale di Amici 2020 è stata una dura battaglia tra gli allievi che si sono dati battaglia per conquistare la finale. Gaia, Javier, Nicolai, Giulia e Nyv non si sono certo risparmiati. Le maglie a disposizione, però, erano quattro e, dunque, uno tra loro sarebbe stato inevitabilmente tagliato fuori dal gioco.

A giocarsi la possibilità di arrivare subito in finale sono Javier e Giulia ma nessuno dei due riesce a tagliare il traguardo della finale immediata. Il verdetto, dunque, sarà affidato ai classici gironi. La prima a sbarcare in finale è Gaia seguita, a breve, da Javier. A giocarsi il terzo girone sono in tre, Nicolai, Nyv e Giulia. A spuntarla è il ballerino dopo una variazione classica non proprio perfetta.

Nyv, la sfida persa con Giulia

A contendersi l’ultimo posto in finale sono, a questo punto, Nyv e Giulia. Entrambe le ragazze hanno avuto momenti difficilissimi in settimana con lacrime e ribellioni. Sono tre le esibizioni in cui si cimentano con brani inediti e cover. Una volta conclusosi il confronto, il verdetto arriva secco e deciso.

La maglia che le due ragazze vedono scendere dall’alto avrà la foto di Giulia che, quindi, tra le lacrime risulta essere l’ultima finalista di Amici 2020. Amaro boccone per Nyv che è costretta a scendere dal treno ad un passo dalla stazione decisiva. La cantante, comunque, appare molto felice e saluta tutti con molta educazione.

Maria De Filippi si complimenta con Nyv e le consegna il Premio TIM dal valore di 30.000 euro. Un ottimo premio di consolazione! Pare, poi, che il futuro della ragazza sia roseo dato che la stessa De Filippi ricorda “Penso che sentiremo parlare di questa ragazza!”. (Clicca qui per il video)