Amici 2020, chi sono i 4 finalisti che si contenderanno la vittoria?

In uno scenario insolito, nuovamente senza pubblico, è andata in onda la semifinale di Amici 2020. Durante la puntata di ieri sera sono stati decretati i quattro finalisti che si contenderanno, a suon di brani e coreografie, i premi finali.

Ricordiamo, infatti, che il format prevede un vincitore per la categoria danza ed uno per quella del canto. Al termine di una semifinale emozionante, i quattro finalisti sono due cantanti e due ballerini. Grande esclusa, contro ogni pronostico della vigilia, Nyv.

Chi sono, dunque, i finalisti di Amici 2020? Vediamolo insieme

Amici 2020, finaliste categoria canto

Sono due ragazze ad arrivare in finale ad Amici 2020 per la categoria canto. Si tratta di Giulia e di Gaia, due delle voci più emozionanti di quest’edizione del talent di Maria De Filippi. La prima in assoluto a guadagnarsi l’ambita maglia è stata Gaia che, dopo aver cantato il suo singolo in portoghese (trasmesso ormai in diverse radio e molto amato dal pubblico) ottiene la maglia.

E la ragazza lo aveva detto, si sentiva ottimista “Secondo me la prendo questa maglia” aveva detto alla De Filippi. “Tu hai creduto in me fin dall’inizio e ti ringrazio” ha detto Gaia alla conduttrice.

L’altra cantante che sbarca in finale è Giulia. La ricciolina di Amici 2020 ha vissuto, in settimana, un momento molto difficile a causa del giudizio di alcuni professori. Ieri sera, però, è riuscita a battere la ben più favorita Nyv acchiappando l’ultima maglia disponibile e prenotando il suo posto per la finale. Un verdetto a cui la cantante non credeva e che è stato accolto con molta gioia e commozione.

I finalisti della categoria ballo

Javier e Nicolai sono, invece, i due finalisti nella categoria ballo. I due ragazzi che, lo ricordiamo, si sono scontrati tantissime volte nei mesi scorsi con sfide e liti, sono entrambi in finale. Il primo a conquistare la maglia è Javier che la prende con estrema gioia e con soddisfazione. Un percorso, il suo, costellato da ribellioni, rinunce, scenate, lo ha sottolineato anche la De Filippi. Percorso che, però, l’ha portato alla meta.

Nicolai è il quarto finalista. Il traguardo è raggiunto a seguito di una variazione classica in cui il ballerino non eccede e che, per questo motivo, si abbandona alle lacrime. La votazione finale dell’intera commissione votante, però, gli consegna il primo posto in classifica e, quindi, il pass definitivo per la finale.