Amici 2020, Nicolai conferma, “Dividerò il premio con Javier…”

Quella a cui abbiamo assistito ad Amici 2020 in questi mesi tra Nicolai e Javier è una vera e propria lotta. Ed in effetti quest’anno, i ballerini della scuola si sono scontrati non poco all’interno delle aule cercando di dimostrare di essere l’uno più bravo dell’altro.

Dopo l’uscita di Valentin, letteralmente buttato fuori da Maria De Filippi alcune settimane fa, il rapporto sembra essersi evoluto in meglio. Ha stupito tutti una dichiarazione di Nicolai che ha detto di voler dividere il premio, in caso di vittoria, con Javier.

Amici 2020, Nicolai depone l’ascia di guerra

Nicolai ha, a quanto pare, sepolto l’ascia di guerra come gli aveva chiesto alcuni giorni fa Maria De Filippi dopo una delle ultime dirette di Amici 2020. “Io lo perdono” ha detto il ballerino. Un suo punto di vista personalissimo dato che non sembra che Javier abbia nulla da farsi perdonare.

Ricordiamo che negli ultimi mesi i due ballerini se ne sono detti, e fatti, di tutti i colori. Fino alla scorsa puntata, molto tesa, sia Nicolai che Javier si sono ancora una volta dimostrati rivali. Persino il passaggio del turno (con la conquista della maglia della semifinale da parte di uno dei due) ha suscitato una visibilissima invidia da parte dell’altro. Sentimenti di astio che, tra l’altro, tra una sfida e l’altra, non sono mai stati raggiunti.

Il confessionale shock

Nel pomeriggio di ieri abbiamo assistito ad un confessionale shock di Nicolai. “Se dovessi vincere”, ha detto il ballerino, “vorrei condividere il premio con Javier. Anche lui ha lavorato tanto, ha messo tanto impegno, è stato bravo. Per questo vorrei condividere il premio, così rimaniamo tutti felici e stiamo bene”.

È questo il messaggio che è arrivato dal confessionale di Nicolai ad Amici 2020. Una decisione importante che Maria De Filippi ha ribadito nella diretta di ieri e che non ha ricevuto alcuna smentita. Nicolai, dunque, è ferma sulla sua decisione e ha ricevuto i complimenti da parte di tutti i compagni, Gaia e Giulia in prima linea.

Il più stupito di tutti è parso Javier che ha detto “che bello”, in maniera forse un po’ ironica. La finale, comunque, è dietro l’angolo. Vedremo a breve cosa accadrà.