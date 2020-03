“Fate silenzio, avete rotto i cog**oni…” Laura Torrisi perde le staffe, ecco cosa è successo

Laura Torrisi parla dell’emergenza Covid-19

Stiamo attraversando un periodo abbastanza complicato a causa del Covid-19. Ne sa qualcosa anche Laura Torrisi, ex concorrente del grande Fratello, attrice ed ex partecipante di Amici Celebrities. Quest’ultima ha dovuto fare i conti con i leoni da tastiera che le hanno criticato una foto postato su Instagram.

L’ex compagna di Leonardo Pieraccioni ha voluto dire la sua sull’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, ma qualcuno le sue parole e soprattutto il suo gesto non sono piaciuti. La donna ha condiviso uno scatto realizzato all’interno della sua abitazione facendo storcere il naso ad un utente in particolare. L’hater ha mostrato tutta la sua frustrazione e la Torrisi non è rimasta a guardare.

L’ex di Leonardo Pieraccioni sbotta contro un hater

Dopo aver ricevuto un commento al vetriolo da parte di un utente web, Laura Torrisi ha sbottato scrivendo: “Sono i giorni dello smarrimento. Silenzio e confusione. Ma continuo a pensare che la confusione sia buona… E che sia un ottimo posto per imparare e creare qualcosa di nuovo”. Nella foto in questione si vede l’attrice siciliana pensierosa e mentre guarda fuori dalla finestra la meravigliosa Firenze, città in cui abita dopo la separazione da Leonardo Pieraccioni.

La reazione dei follower non è tardata ad arrivare, riempiendo il post di likes e commenti. Ma qualcuno non ha apprezzato per niente l’iniziativa dell’ex gieffina criticandola davanti a tutti. Ma la diretta interessata non si è fatta mettere in piedi in testa replicando con una risposta da applausi. (Continua dopo il post)

Il botta e risposta tra Laura Torrisi e il leone da tastiera

Sotto allo scatto in questione è apparso uno commento al vetriolo da parte di un utente. Quest’ultimo ha detto che tutti i vip sono a casa a fare le foto senza senso, poi ha utilizzato un linguaggio volgare.

La replica di Laura Torrisi non è tardata ad arrivare: “Le foto sono vecchie e i cogl…ni li avete rotti voi con la vostra rabbia e i vostri giudizi. Se non potete essere d’aiuto, abbiate almeno la decenza di stare in silenzio”. Secondo voi l’artista ha fatto bene? Ecco il botta e risposta su Instagram: