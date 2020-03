Oroscopo Branko 28 marzo 2020: Luna incoraggia i Gemelli, Cancro agitato

L’oroscopo di Branko del 28 marzo 2020 è pronto a sindacare sul probabile andamento di questa giornata d’inizio weekend. Giornata agitata per le persone nate sotto il segno del Cancro. I nativi dell’Acquario devono muoversi fisicamente più spesso. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di sabato per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 28 marzo da Ariete a Gemelli

Ariete – Giornata giusta per firmare nuove collaborazioni, operazioni finanziarie. Luna e Venere nel vicino Toro attira verso di voi persone e beni materiali. Siccome dovete affrontare una difficile Luna il 1° aprile, rinviate tutte le decisioni importanti al 3 aprile.

Toro – Arriva a sorpresa la Luna nel vostro segno, Marte resta ancora in Capricorno per altri due giorni, Mercurio crea contatti, incontri. Password del giorno: accumulare. Adesso siete in grado di fiutare un buon affare e di esercitare il dono naturale per le conquiste erotiche.

Gemelli – In questa giornata la Luna è in Toro ma domani si trasferisce nel vostro segno. L’odierna Luna o Venere è incoraggiante per la famiglia e il successo, ma è sonnolenta. Per i tipi nervosi come voi crea problemi per niente, in casa fanno bene a contestarvi. Rilassatevi e fate parlare gli altri.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Questo periodo di restrizione agita il vostro animo. Sognate di fare un viaggio per aria, per mare o una gita sul lago, ma siete ancora costretti a stare chiusi in casa. Su con il morale! Aprile inizia con primo quarto in Cancro: la fortuna esiste! Amore speciale.

Leone – In campo lavorativo ci sono intoppi, rallentamenti, incomprensioni. Certe posizioni ottenute richiederanno un prezzo dal 30 marzo in poi. L’oroscopo di Branko consiglia di sfruttare questa giornata solo per il relax.

Vergine – Finché Mercurio è così contrario, agita le collaborazioni ed è capace di concludere o tagliare qualcosa. Dovete mantenere la calma, la situazione generale non passerà presto. Dal 30 marzo avete due formidabili guardiani per lavoro e salute, Venere e Giove portano amore.

Previsioni di sabato 28 marzo da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Venere non vede l’ora di volare in Gemelli, il 3 aprile. Prima di questo transito c’è un altro bel cambiamento, annunciato dall’odierna Luna in Toro. Il 30 marzo, Marte con Saturno in Acquario, buttate fuori tutto ciò che avete da dire!

Scorpione – La vostra vita è bella ma difficile perché vivete di scommesse su voi stessi. Quando tutto va bene, il successo è straordinario, l’amore sublime, ma ci sono lune negative e lunedì inizia Marte. Cercate di stare fermi in questa giornata!

Sagittario – C’è nuova agitazione in famiglia e in amore. Per fortuna, Marte sarà dal 30 marzo in Acquario e vi difenderà da Venere doppia in Gemelli. Altre scene da un matrimonio! Occhi alle vie respiratorie!

L’oroscopo di Branko del 28 marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno – Anche se in questo periodo non si possono celebrare le nozze, nel vostro bellissimo cielo astrale si festeggia il matrimonio d’amore tra Giove e Venere. Questo è un aspetto di cui le persone debbono approfittare perché gli incontri che avvengono sono destinati a durare. Arriva anche il successo.

Acquario – Dovete fare molta attività sportiva. In questa giornata lieve depressione per ciò che leggete, ascoltate. Anche Luna e Venere sono un po’ dimesse. Novità per chi vola nello spazio.

Pesci – L’odierna Luna in Toro è molto preziosa, segno delle imprese finanziarie e iniziative nel campo dei beni immobili. Nel vostro cielo astrale è molto forte il campo bancario, assicurativo, industriale, medico. Ma non potete lasciar andare via Venere senza aver ottenuto ciò che il vostro cuore desidera!