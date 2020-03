“Vi prego aiutatemi…”: Barbara D’Urso scoppia a piangere in diretta, l’appello dell’83enne la commuove

Barbara D’Urso in lacrime a Pomeriggio Cinque

Barbara D’Urso è in prima linea per dare informazioni utili per l’emergenza sanitaria del Coronavirus. E se altre sue colleghe sono state sospese, Lady Cologno continua ad andare in onda con Live Non è la D’Urso e Pomeriggio Cinque.

E proprio nel contenitore che ha raggiunto le 12 stagioni, la padrona di casa si è emozionata al punto di piangere in diretta. Per quale motivo? Carmelita ha portato in televisione la storia di Giuseppe, un 83enne partenopeo che ha chiesto l’intervento dei carabinieri perché era rimasto senza soldi e senza cibo.

L’appello del signor Giuseppe ai carabinieri

In collegamento con la caserma di Sassuolo, cittadina dove il signor Giuseppe vive da anni, l’anziano uomo ha detto: “Ho chiamato le forze dell’ordine perché non ne potevo più. I carabinieri sono venuti alla prima telefonata e mi hanno portato il cibo. Non avevo più niente da mangiare e non uscivo per paura”.

Il protagonista di questa commovente storia soffre di asma, quindi il suo medico di famiglia gli aveva consigliato di non uscire dalla sua abitazione a causa del Covid-19. Quindi come faceva ad acquistare il cibo? “Mi sono ritrovato, vergognosamente, a chiamarli. È grazie a loro se sono in piedi”, ha raccontato rivelato l’uomo che ha fatto molta tenerezza ai telespettatori di Pomeriggio Cinque, ma anche a Barbara D’Urso.

La commovente telefonata e le lacrime di Barbara D’Urso

Durante la diretta di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha chiesto alla regia di mandare in onda la telefonata commovente dell’83enne mentre parla con un carabiniere. “Vi prego, aiutatemi. Non mangiamo da due giorni. Io non ho neanche i soldi, prendo la pensione il primo. Quindi quel poco che avevo ho fatto la spesa, ora non ho niente da mangiare. Se qualcuno mi dà due pagnottelle. Io mi vergogno, come faccio”, ha detto il signor Giuseppe che è di origini napoletane ma vive a Sassuolo.

Il gesto delle forze dell’ordine e il grido d’aiuto del conterraneo ha fatto piangere Lady Cologno. La donna ha detto che la chiamata di Giuseppe deve valere da esempio per tutte le persone che in questo momento sono in casa e si sentono soli. Ci sono carabinieri e polizia che pensano ai più deboli.