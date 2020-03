Vittorio Sgarbi ed Elenoire Casalegno, la verità sull’addio: “Si è ricoperta di…”

Vittorio Sgarbi e la breve relazione con Elenoire Casalegno

Da anni frequenta i salotti televisivi sia della Rai che Mediaset col ruolo di opinionista utilizzando spesso un linguaggio fuori le righe.

E’ ancora sotto gli occhi di tutti la sfuriata fatta in diretta a Barbara D’Urso durante un suo intervento per La Pupa e il Secchione e Viceversa. Ovviamente stiamo parlando di Vittorio Sgarbi, noto critico d’arte, ex Parlamentare e sindaco di un paese del frusinate.

Non tutti sanno che quest’ultimo ha avuto una relazione sentimentale con la veneta Elenoire Casalegno. Quest’ultima ha lavorato in televisione con Raimondo Vianello e con altri grandi del mondo dello spettacolo. La loro storia si è interrotta in modo pacifico, ma quando Sgarbi ha svelato il motivo lei non si è risparmaita a lanciargli una frecciatina velenosa.

Le ragioni della separazione

In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa, parlando della sua relazione sentimentale avuta con Elenoire Casalegno, Vittorio Sgarbi ha detto che durata molto poco. “Lei si è fatta riconoscere. Per me c’è stato un palcoscenico e lei è apparsa al mondo, una meraviglia. Come Venere che sorge dalle acque. Potevo fare il suo agente più che il suo amante”, ha dichiarato il noto critico d’arte.

Quest’ultimo, inoltre, ha rivelato chela soubrette veneziana si era coperta di tatuaggi scatenando una forte polemica con lei, che era una bellezza pura. Delle rivelazioni fatte a ‘A Raccontare comincia tu’, il programma di Rai Tre condotto da Raffaella Carra.

La replica di Eleonoire Casalegno

Quindi, tra Vittorio Sgarbi ed Eleonorie Casalegno è finita per i tatuaggi. Ma la replica della diretta interessata non è tardata ad arrivare: “Sono una ragazza, non sono un quadro”. La soubrette veneta non ha voluto scendere nei dettagli, tuttavia la loro breve storia d’amore è giunta al capolinea senza troppi dolori e, nonostante sia trascorso molto tempo, entrambi provano una stima reciproca. I due di recente si sono incontrati più volte a Mediaset, in particolare a Live Non è la D’Urso.