Giancarlo Magalli su Adriana Volpe, “Non la odio e….”

Il contrasto tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe dura ormai da diversi anni. I due conduttori, dapprima colleghi a “I Fatti Vostri” sono anche finiti in tribunale. Adriana Volpe ha parlato a lungo della vicenda all’interno della casa del GF VIP da cui poi è uscita a causa di gravi problemi personali. Nelle ultime ore anche Magalli è tornato sull’argomento dedicando alcune parole all’ex collega che ha ribadito, per l’ennesima volta, di non odiare. Ecco cos’ha detto.

Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe

All’innesco della scintilla che avrebbe fatto scoppiare la battaglia tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe hanno assistito tutti i telespettatori de I Fatti Vostri. A causarla è stata una battuta sull’età del conduttore da parte della Volpe che non è andata proprio giù.

Sono seguite parole pesantissime rivolte alla donna tra cui un sonoro “rompipalle” e diverse successive allusioni sia al di fuori che all’interno della trasmissione di Michele Guardì. La reazione di Adriana Volpe a questo fiume di insulti nei suoi confronti non si è fatta attendere.

Sin da subito la conduttrice si è mostrata ferita e delusa da questo atteggiamento. La donna ha persino raccontato di essersi sentita “violentata” in maniera verbale. Ed è proprio per la rovina della reputazione che la Volpe ha denunciato Magalli portandolo in tribunale. Dall’interno del GF VIP, però, la Volpe si è augurata di poter far pace con Magalli nonostante tutto l’accaduto.

Un dietro front inaspettato

Se alcune settimane fa Adriana Volpe aveva parlato di un auspicato armistizio con il collega, anche Giancarlo Magalli, nelle ultime ore, sembra aver fatto un passo indietro. “Le ho mandato dei messaggi di pace ma lei ha le sue posizioni” ha confessato l’uomo. Poi ha proseguito “La giustifico e la capisco. Non la odio e non ce l’ho con lei. Spero che un giorno faremo pace”.

Un messaggio positivo da parte di Magalli che apre, finalmente, le porte alla tanto agognata pace. In pieno stile “magalliano” non potevano mancare delle battute “Se ha sparato a zero contro di me? Sono piccolo, mi scanso e non mi prende” ha detto.