Valentin Dumitru chiude con Francesca Tocca, “Mi sono innamorato di….”

Valentin Dumitru è entrato nella classe di Amici 2020 in qualità di ballerino. Un artista dalle ottime doti che, però, verrà ricordato soprattutto per il gossip che si è sviluppato attorno a lui. La causa è sulla bocca di tutti: la presunta relazione sbocciata con Francesca Tocca, ormai ex moglie di Raimondo Todaro. Nelle ultime ore Valentin ne ha parlato su Instagram. Ecco cos’ha detto.

Valentin Dumitru, il passo indietro nella storia con la Tocca

In base a quanto si legge in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram da Valentin Dimitru, il ballerino avrebbe deciso di interrompere la relazione con Francesca Tocca. Il ragazzo che ha infiammato i gossip nelle ultime settimane ha confessato di essere innamorato della ballerina professionista del talent show di Maria De Filippi.

“Chiedo scusa se mi sono innamorato di una persona sposata” ha esordito. Poi prosegue “Anche se so che soffriremo e saremo giudicati da tante persone, credo che questa sia la cosa più giusta da fare”. Una relazione, dunque, che nella sofferenza di entrambi i ragazzi (che si amerebbero davvero) è stata chiusa. A giudicare dal post pare anche che la scelta sia stata esclusivamente di Valentin Dumitru. Cosa ne dirà Francesca Tocca? La ballerina, in forte crisi col marito da cui si è separata, non ha ancora commentato.

Com’è nata la storia tra le mura di Amici 2020

La storia di passione e sentimento tra Valentin Dumitru e Francesca Tocca è nata all’interno delle aule di Amici 2020. A spiegare come sono andate le cose è lo stesso Valentin che, in questo modo, risponde a tutti coloro che lo hanno attaccato per l’aver rovinato una famiglia.

“Negli ultimi giorni ho ricevuto un sacco di messaggi”, scrive il ballerino, “in cui tanti mi dicono che ho rovinato una famiglia. Per me la famiglia è stata sempre molto importante e non vorrei mai fare una cosa del genere”. Poi racconta come si è sviluppata la storia parlando di uno scambio di messaggi iniziato durante le vacanze di Natale.

Messaggi che hanno portato ad una conoscenza al di fuori della scuola e alla nascita dell’amore. Ed infine arriva la decisione “Al di là dei nostri sentimenti, la cosa che conta di più è la famiglia”. Un passo indietro confermato con decisione di cui attendiamo, a questo punto, gli sviluppi.