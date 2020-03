“Fece un filmino con Gianni Sperti e…”: Paola Barale, l’ex svela la verità sul matrimonio

Marco Bellavia parla di Paola Barale

Prima della sospensione di Vieni da me, Marco Bellavia è stato ospite nel salotto di Caterina Balivo. Lui per anni è stato il volto di Bim, Bum, Bam, il programma dedicato ai bambini e ai cartoni animati. Inoltre ha avuto la fortuna di essere il fidanzato di Paola Barale.

I due conduttori sono stati assieme per diversi anni e, dopo averlo lasciato, la soubrette piemontese si è messa inseme ala ballerino pugliese Gianni Sperti, diventando successivamente anche suo marito.

La confessione su Paola e Gianni Sperti

In quel periodo Paola Barale era molto amica di Gianni Sperti e quest’ultimi già abitavano nella stessa casa. Intervistato a Vieni da me, Marco Bellavia ha rivelato che è normale che le storie d’amore finiscono. L’ex volto di Forum lasciò la sua motocicletta a casa della valletta de La ruota della fortuna e lei gli fece uno scherzo.

“Vivevamo insieme, quindi dovevo cercarmi un’altra casa. Lei fece un filmino con Gianni Sperti, con cui all’epoca divideva l’appartamento e che era ancora solo un amico, e mi ha preso in giro per mesi, poi ho recuperato la moto”, ha dichiarato il professionista nel salotto di Caterina Balivo. Lui si è dovuto cercare un’altra sistemazione mentre la Barale decise di abitare solamente con l’attuale opinionista di Uomini e Donne.

La storia tra Gianni Sperti e la soubrette piemontese

E se inizialmente tra i due c’era solo amicizia, col passare del tempo Paola Barale e Gianni Sperti si sono innamorati. I due sono stati sposati dal 1998 al 2002 per poi arrivare alla separazione. Dopo il divorzio i due artisti non hanno avuto più nessun contatto, anzi entrambi non vogliono parlare l’uno dell’altro.

Un esempio lampante lo abbiamo avuto di recente quando Barbara D’Urso ha chiesto alla piemontese in che rapporto è con i suoi ex. La diretta interessata ha sorvolato dicendo solamente che sia Gianni che Raz Degan le hanno fatto del male. Nessuna replica, invece, da parte dell’ex ballerino di Amici e Buna Domenica.