“Mi stai ricattando…?”: Amadeus mette alle strette un collega, la proposta del conduttore dei Soliti Ignoti [FOTO]

La sospensione dei Soliti Ignoti – Il Ritorno per l’emergenza Covid-19

Come tutti ben sanno da un paio di settimane i telespettatori di Rai Uno stanno assistendo alla messa in onda delle repliche dei Soliti Ignoti – Il Ritorno. Una scelta obbligatoria in questo momento d’emergenza dovuta al Covid-19 perché è impossibile registrare delle nuove puntate.

Al momento il conduttore Amadeus è a Roma con la sua famiglia e ogni tanto vine chiamato in causa, attraverso delle chiamate via Skype, da trasmissioni come Domenica In e La vita in diretta. Nel frattempo, tra una chiacchierata e l’altra si parla già della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Andiamo a vedere cosa sta accadendo. (Continua dopo la foto)

Amadeus ricatta Lorenzo Cherubini?

Ebbene sì, ultimamente si fa fa sempre più insistente il nome di Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti per il Festival di Sanremo 2021. La settimana scorsa, il noto cantante in collegamento via Instagram con Amadeus ha chiesto a quest’ultimo se condurrà ancora una volta la kermesse canora più importante d’Italia.

A quel punto il padrone di casa dei Soliti Ignoti – Il Ritorno ha replicato così: “Solo se lo rifarà Rosario e ci sarai anche tu!”. L’ex rapper ha risposto, domandando se si trattasse di un ricatto. Quindi il marito di Giovanna Civitillo ha ricevuto l’assist da parte di Rosario Fiorello che ha detto: “Dai pensiamoci, pensiamoci. Il Coronavirus cambia tutto.”

Jovanotti al Festival di Sanremo 2021 con Amadeus e Fiorello? La proposta

Ricordiamo che nella 70esima edizione del Festival di Sanremo che è andata in onda il mese scorso, Lorenzo Cherubini era dato come super ospite della manifestazione canora, proprio per la forte amicizia con Amadeus e Fiorello.

Purtroppo, però, Jovanotti aveva rispedito al mittente l’invito da parte del conduttore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno perché era molto impegnato con la sua musica e la scrittura di nuovi pezzi. Accetterà per il prossimo anno? A questo punto non rimane che attendere i nuovi aggiornamenti.