Sossio Aruta Gf Vip, arriva la proposta di matrimonio per Ursula, cosa avrà risposto?

Arriva la proposta di matrimonio al GF vip da parte di Sossio Aruta per la sua amata, scopriamo cosa ha risposto Ursula Bennardo

Sta accadendo qualcosa di meraviglioso nella casa del Grande Fratello Vip, soprattutto per un concorrente, l’ex cavaliere del trono over Sossio Aruta. Il giovane ha fatto una proposta unica alla sua amata e lo ha gridato forte nella casa. Cosa ha fatto Sossio? Ha chiesto la mano di Ursula Bennardo mentre nella casa era in corso un cruciverba che la produzione aveva dato come prova ai concorrenti.

Sossio e Ursula sono genitori della piccola Bianca e non è la prima volta che affrontano l’argomento matrimonio. Qualche mese fa Aruta aveva detto in un’intervista che il 2020 era l’anno giusto per sposarsi e che lui e Ursula stavano programmando tutto. Ma quella che mancava era la proposta di matrimonio e finalmente Sossio l’ha fatta alla sua amata.

Sossio Aruta ha gridato la proposta di matrimonio dalla casa

Aruta si è quindi sbilanciato, tuttavia la situazione all’esterno non è così favorevole. Prima di tutto Sossio dovrà uscire dalla casa e poi dovrà attendere che si plachi l’emergenza coronavirus che ha bloccato tutto, anche le funzioni religiose. Il gieffino però non ha voluto attendere e anche se è ancora all’interno del reality ha voluto far sapere alla Bennardo quali sono le sue intenzioni.

E lo ha fatto in un momento inusuale, proprio mentre stava svolgendo un cruciverba assegnato dagli autori. Nella sono arrivate due lavagne e Sossio non ha resistito, così ha usato il materiale per scrivere una promessa alla sua donna. La dedica ovviamente non è passata inosservata e infatti Ursula ha pubblicato nelle sue storie di Instagram le immagini della dichiarazione postate da una fanpage. La Bennardo ha inserito anche la gif con due fedi nuziali.

La risposta della Bennardo alla proposta di Sossio

Le immagini pubblicate dalla Bennardo su Instagram fanno pensare ad un sì, e non potrebbe essere altrimenti. Anche se non ha scritto nulla che lo confermi, è naturale pensare che quanto postato da lei sia un assenso alla proposta di matrimonio.

Sicuramente l’argomento verrà trattato da Alfonso Signorini nella prossima puntata del reality. Sossio nel frattempo sta vivendo un momento speciale nella Casa, visto che è uno degli ultimi arrivati ed è già in finale. E’ lui infatti il primo finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip, mentre Aristide Malnati è il secondo.