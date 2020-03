L’Eredità ko, Flavio Insinna e la Rai finiscono nei guai: ecco cosa è successo

Le repliche de L’Eredità non convincono il pubblico di Rai Uno

Niente da fare, la nuova formula de L’Eredità non convince per niente il pubblico di Rai Uno. Ricordiamo che domenica scorsa è andata in onda l’ultima puntata inedita del game show di Flavio Insinna, mentre da lunedì sono partite le repliche.

Ma a differenza di Canale 5 che sta trasmettendo degli appuntamenti interi di Avanti un altro, i vertici di Viale Mazzini stanno proponendo una serie di spezzoni di puntate in un unico episodio.

Quindi i telespettatori ogni sera vedono un miscuglio che sta creando solo una grande confusione. Ma per quale motivo questa scelta? Resta il fatto che ne sta risentendo la fascia preserale che ha avuto un netto calo.

Avanti un altro in replica batte il game show di Flavio Insinna

Ebbene sì, Avanti un altro di Paolo Bonolis e Luca Laurenti nonostante stia andando in replica sta ottenendo un successo strepitoso. Infatti il game show di Canale 5 ogni sera è visto da circa sei milioni di telespettatori e il 22% di share. Mentre il programma di Rai Uno affidato a Flavio Insinna, nella versione spezzettata non sta andando oltre i cinque milioni.

Un netto calo rispetto le scorse settimane che fa allarmare i vertici di Viale Mazzini. Quest’ultimi saranno costretti a correre ai ripari? Tra i corridoi della Rai gira voce che se nei prossimi giorni continuerà a calare lo share ci potrebbe essere un cambio di palinsesto. In che senso? O riportare le repliche de L’Eredità nella versione classica oppure sostituire il gioco televisivo di Flavio Insinna con delle fiction.

Gli ascolti del game show L’Eredità di ieri, venerdì 27 marzo 2020

Su Rai Uno L’Eredità – Il Meglio di ha ottenuto un ascolto medio di 5.722.000 spettatori (20.2%). Invece su Canale 5 lo Speciale di Pomeriggio Cinque segna 3.579.000 spettatori con il 12.6% di share e la Prima Pagina del TG5 4.353.000 con il 14.8% di share. In assenza di Avanti un altro di Paolo Bonolis con lo speciale del programma di Barbara D’Urso, Flavio Insinna si è ripreso il primato.