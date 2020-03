Amici 19, gavettone a Rudy Zerbi, ma qualcosa va storto: “Non toccarti lì in tv” (VIDEO)

Ieri, venerdì 27 marzo, è andata in onda la semifinale di Amici 19 e la puntata è stata scandita da molti eventi esilaranti, tra cui un gavettone a Rudy Zerbi. Maria De Filippi ha un ottimo rapporto con i suoi giudici e insegnanti, eccezion fatta per qualcuno. Specie con Rudy il legame è davvero molto profondo ed entrambi nutrono stima reciproca.

Ad ogni modo, nel corso della messa in onda di ieri, la padrona di casa ha voluto rendere un po’ più piccante l’atmosfera facendo uno scherzetto al malcapitato. Inutile dire che in studio è scoppiato il caos.

Il gavettone a Rudy Zerbi

Ad un certo punto della diretta, Maria ha invitato Rudy Zerbi al centro dello studio di Amici 19, il quale era ignaro del fatto che di lì a poco avrebbe ricevuto un gavettone. La conduttrice ha fatto legare il maestro su di una ruota girevole, la quale avrebbe segnato il punteggio durante il quiz ad Al Bano e Romina. Nel corso dell’esilarante esibizione, il protagonista è finito più volte a testa in giù dicendo di essere esausto e di non farcela più.

Questo, però, non ha affatto posto un freno alla padrona di casa che, infatti, ha continuato la sua missione. Ad un certo punto, infatti, la ruota si è fermata e la vittima è rimasta in piedi. A quel punto, un collaboratore della padrona di casa ha provveduto a gettare addosso al malcapitato un’abbondante secchiata d’acqua.

Momento imbarazzante ad Amici 19

Durante il gavettone, Rudy Zerbi, però, ha avuto una reazione inaspettata che ha spiazzato i presenti ad Amici 19. Nel caso specifico, l’insegnante ha detto di essere stato colpito nelle parti basse. Per tale ragione, ha cominciato a toccarsi proprio lì gridando alla conduttrice che non fosse corretto colpirlo in una parte così sensibile. Tutti i presenti, ovviamente, non sono riusciti a trattenere le risate.

Questo piccolo inconveniente, però, ha molto imbarazzato la conduttrice. La donna, infatti, ha esortato il suo collaboratore a non toccarsi in quel punto dato che fosse in televisione. Al termine della scenetta, ovviamente, il protagonista di questo siparietto è stato slegato e chissà cosa avrà in mente per vendicarsi della De Filippi.