La decisione Mediaset su Avanti un altro: Paolo Bonolis fatto fuori da Barbara D’Urso

Barbara D’Urso e il suo Pomeriggio Cinque al posto di Avanti un altro

Mai come nell’ultimo periodo Mediaset ha cambiato i suoi palinsesti con questa frequenza. Un nuovo cambio è avvenuto poche ore fa ancora a danno di Paolo Bonolis. Ricordiamo che quest’ultimo si era già lamentato del fatto della sospensione delle puntate inedite di Avanti un altro anche se erano tutte registrate.

Ora, invece, il Biscione ha preferito allungare Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso con uno speciale dedicato alla Preghiera di papa Francesco I che ha dato l’indulgenza plenaria. In questa settimana il game show di Canale 5 ha subito altre due penalizzazioni, infatti sia mercoledì che giovedì Lady Cologno è andata in onda sino alle 19 per trasmettere i discorsi del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.

La preghiera del Pontefice e lo speciale di Barbara D’Urso

Quindi i telespettatori di Canale 5 nella serata di venerdì 27 marzo 2020 hanno dovuto fare a meno di Avanti un altro. Il game show più irriverente della televisione italiana è stato sostituito da Barbara D’Urso che in settimana ha commesso una gaffe ai danni del collega. Infatti Pomeriggio Cinque ha preso il via alle 17:10, subito dopo Il Segreto per proseguire sino alle 20, per poi passare la linea al TG5.

Nello speciale il pubblico della rete ammiraglia Mediaset ha avuto la possibilità di vedere la preghiera solitaria (Benedizione Urbi et Orbi) di Papa Francesco I nella piazza di San Pietro completamente vuota e sotto la pioggia battente.

Rai Uno batte Canale 5 nelle fascia preserale di venerdì 27 marzo 2020

In tutto questo, però, ne ha risentito molto la rete che ha avuto un calo sostanzioso di telespettatori. Infatti, in questi giorni le repliche di Avanti un altro di Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno avuto una media del 22% di share e oltre sei milioni di telespettatori.

Mentre ieri sera lo Speciale di Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso ha raggiunto solo il 12.6 % di share e 3,5 milioni di spettatori. Mentre su Rai Uno lo Speciale TG1 ha ottenuto il 32% di share e oltre otto milioni di persone davanti al teleschermo.