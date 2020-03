Amici 2020, il web fa una richiesta importantissima alla produzione

La semifinale di Amici 2020 è andata in onda ieri sera decretando i quattro finalisti che, la prossima settimana, si contenderanno la vittoria. Il ruolo del televoto, in quest’edizione del talent show di Maria De Filippi, si è rivelato importantissimo. Il parere del pubblico, infatti, ha spesso ribaltato il parere della giuria dato che la gente da casa vota con il cuore e non solo per la tecnica.

Amici 2020, un’eliminazione contro ogni pronostico

I pronostici della vigilia di Amici 2020 non avrebbero mai detto che Nyv, la prima allieva a conquistare il serale, sarebbe stata eliminata e non avrebbe raggiunto il serale. Eppure è proprio quel che è successo. Dopo la conquista delle maglie da parte di Gaia, Javier e Nicolai a scontrarsi per l’ultimo posto disponibile sono state Giulia e Nyv.

La prima, si sa, è molto amata dal pubblico ed un po’ meno apprezzata dalla commissione. Non è un caso se in settimana la ragazza è stata molto male. La seconda ha sempre ricevuto apprezzamenti dai professori. La vittoria, quindi, avrebbe dovuto essere la sua.

Se non fosse che il televoto, cui è stata affidata la sorte dell’ultima sfida della semifinale di Amici 2020, ha completamente ribaltato la situazione. A vincere è stata Giulia che è risultata, quindi, premiata dal pubblico da casa. Nyv, ad un passo dalla finale, è stata invece costretta a tornare a casa.

Il web e la richiesta alla produzione

L’eliminazione di Nyv e la conquista della finale, al televoto, da parte di Giulia è stata presa bene dal web. Tutti gli utenti della rete hanno tenuto a sottolineare, specialmente sui social, che il televoto ha un potere incredibile e totalizzante, in grado di ribaltare anche i pronostici più certi. Ed è proprio quel che è successo ieri sera ad Amici 2020.

Questo è il motivo per cui dal web si è alzata una vera e propria richiesta nei confronti della produzione del programma. L’obiettivo? Semplice, quello di mantenere attivo il televoto durante tutte le fasi della finale in modo da garantire al pubblico la possibilità di dare la vittoria ai propri preferiti. Una richiesta che verrà accolta? Lo sapremo nei prossimi giorni e lo vedremo direttamente durante la finale della prossima settimana.