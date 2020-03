Striscia la Notizia sputtana Barbara Palombelli, arriva la querela? “Il lancio delle minc**ate…”

Barbara Palombelli nella bufera dopo la frase contro il Sud Italia

Barbara Palombelli dopo aver ricevuto centinaia di migliaia di critiche sui vari social network ora è finita nel mirino di Striscia la Notizia.

La rabbia del tg satirico di Antonio Ricci è dovuta alla frase infelice che la nota giornalista romana si è lasciata sfuggire durante una puntata di Stasera Italia su Rete 4. In quell’occasione la padrona di casa di Forum parlò di persone più ligie, che vanno tutti a lavorare riferendosi ai cittadini del nord Italia.

Le parole travisate della conduttrice di Stasera Italia

Nella puntata di Stasera Italia si parlava dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 e Barbara Palombelli era stata ingiustamente linciata dal popolo del web. Alcuni avrebbero travisato le sue parole, infatti secondo gli utenti la moglie di Francesco Rutelli avrebbe detto che al Nord Italia la pandemia da Coronavirus sta facendo molte più vittime e contagi perché, rispetto al Sud, le persone vanno a lavorare.

Secondo la giornalista si è trattato solo di un clamoroso equivoco. Ma la storica conduttrice di Forum non ha accettato tutto questo accanimento nei suoi confronti annunciando querele contro tutti quelli che le hanno messo in bocca simile affermazioni.

Striscia la Notizia contro Barbara Palombelli

Ma ora contro di lei si è mossa anche Striscia la Notizia. Infatti, con toni molto pesanti, attraverso un servizio mandato in onda nel tg satirico, Antonio Ricci l’ha sparata grossa nei confronti della moglie di Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma.

“C’è chi poi, come Barbara Palombelli, ha detto che il virus potrebbe essere esploso al nord perché lì le persone sono più ligie e vanno tutte a lavorare. Quindi noi del sud non siamo ligi e non andiamo a lavorare. Ecco, lo sport di Barbara Palombelli è il lancio della minch***ata”, hanno commentato Gerry Scotti e Michelle Hunziker, conduttori del programma di Canale 5. Ora la domanda sorge spntanea: la Palombelli farà una querela anche a Striscia? Non ci resta che attendere nuovi sviluppi.