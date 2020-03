Monica Docci, in arte Moka, lancia il nuovo brano The blame, semplice e incisivo (VIDEO)

Monica Docci, nome d’arte Moka, è una cantante valdesana che si è sempre contraddistinta per il suo essere brillante e briosa. L’artista vanta numerosi successi sia in campo radiofonico che musicale, sta di fatto che ha preso parte a numerose trasmissioni con personaggi di alto calibro.

Tra i suoi brani più in voga c’è, sicuramente, The Blame (La colpa). Si tratta di un testo molto semplice, ma allo stesso tempo incisivo. Il suo ritornello, facile e orecchiabile, riesce con molta rapidità ad insinuarsi nella mente di chi lo ascolta.

La carriera di Monica Docci, in arte Moka

Dolce, simpatica e carismatica, questi sono solo pochi degli aggettivi adatti per descrivere Moka, la cantante Monica Docci che grazie alla sua determinazione è riuscita a fare molta strada nel mondo della musica. L’artista ha debuttato in diverse trasmissioni televisive e radiofoniche. Tra di esse c’è, sicuramente, la sua partecipazione su Radio 105 con Marco Galli, ma non solo. Note sono, infatti, le sue performance televisive a Domenica In con il conduttore Paolo Bonolis, o ancora, a Sarabanda con il karaoke del grande Rosario Fiorello.

Inoltre, Moka ha partecipato anche alla trasmissione Quelli che il calcio e Da Casa Sanremo. Tra i suoi traguardi più grandi raggiunti c’è anche l’essersi aggiudicata il secondo posto a L’Internazionale Videoclip Music Award. Inoltre, è arrivata anche al 36esimo posto all’iTunes top 200 Tracks Dance Chart con il brano “Mary Poppins”.

Il nuovo brano The Blame

Insomma, questi sono solo alcuni dei successi della cantante Monica Docci, in arte Moka. La sua carriera è in continuo divenire, sta di fatto che nel mese di gennaio 2020 ha lanciato il suo nuovo brano The Blame. Si tratta di una canzone appartenente alla categoria dance per Smilaxpublishing. Sulla falsa riga di “Shake it”, anche quest’opera musicale è stata scritta direttamente da lei come autrice, mentre la musica è di Dj Evy.

Il testo della canzone è molto semplice ed è scandito dal ripetersi di un contenuto molto incisivo. Nel caso specifico, la cantante fa riferimento al non volersi prendere la colpa e di essere alla ricerca della sensazione di libertà.