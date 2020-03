Gemma Galgani arriva a sorpresa ad Amici 19: il messaggio ai ragazzi

Gemma Galgani è apparsa a sorpresa nella casetta di Amici 19. Ecco che cosa ha voluto dire ai concorrenti del talent

Amici 19: Gemma Galgani a sorpresa nella casetta

Siamo abituati a vedere Gemma Galgani al centro dello studio del trono over di Uomini e Donne ogni settimana. La dama di Torino ha coinvolto il pubblico con le sue storie d’amore, con il suo carattere, con i suoi comportamenti, a volte anche molto discutibili. Ad ogni modo, la puntata in cui lei è presente è anche quella con maggiore ascolto da parte del pubblico da casa.

I telespettatori, però, da qualche tempo possono seguirla soltanto sui social perché il dating show di Maria De Filippi è stato sospeso. Anche Gemma è costretta a stare a casa, ma questo non le ha impedito di tornare protagonista in uno dei programmi di punta di Canale 5: Amici 19. Infatti, nel daytime di venerdì 27, poche ore prima della semifinale, Gemma è entrata nella casetta dei ragazzi con un video fatto da casa per mandare loro un messaggio di incoraggiamento.

Il messaggio di Gemma Galgani ai ragazzi

A sorpresa, nella casetta, è arrivato un messaggio speciale per i concorrenti. Gemma Galgani è apparsa sul loro televisore e si è presentata “per chi non la conoscesse”. Poi ha spiegato che lei era comunque la persona giusta per mandare loro un messaggio in quanto ha dedicato la sua vita al teatro. Per questo è stata in contatto con artisti, sia ballerini che cantanti.

La dama li ha seguiti con tanta simpatia e ammirazione ad uno ad uno, anche con tanta tenerezza nei momenti di sconforto. Lei avrebbe voluto abbracciarli e far sentire loro il suo affetto e incoraggiamento. Gemma ha consigliato ai concorrenti di vincere le proprie insicurezze perché questo li renderà più sicuri davanti al pubblico che sicuramente li seguirà fuori dal programma.

In particolare, ha detto ad Javier e Nicolai di non perdersi in critiche non costruttive perché sono davvero bravissimi. Trova, inoltre, che Nyv sia da ammirare per gli strumenti che suona e la sua voce delicata. Gaia, per lei, è un mix tra un personaggio rock e una figlia dei fiori con una bella padronanza della scena.

Giulia la trova, infine, fortissima, con un grande talento. Lei deve trovare la sua sicurezza nella musica ed essere sempre se stessa. Che cosa ne pensate di questo intervento di Gemma?