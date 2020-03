Amici 19, gossip: Javier Rojas ripensa alla sua ex fidanzata e le scrive una lettera

Javier Rojas ha regalato anche del gossip al programma, oltre al suo incredibile talento come ballerino. Nei giorni scorsi ha ripensato alla sua ex, nonostante la storia con Talisa, e le ha scritto una lettera

Amici 19, gossip: Javier ripensa alla sua ex fidanzata, e Talisa?

Javier Rojas è arrivato ad Amici 19 fortemente voluto da Alessandra Celentano. Nel programma il ballerino cubano si è fatto subito notare per la sua bravura, ma anche per il suo carattere un po’ pazzo. A ridosso del Serale, Javier è riuscito anche a far parlare di sé sotto il profilo del gossip.

Infatti, ha iniziato una storia con Talisa Ravagnani. Il ballerino ha confessato di aver lasciato la sua, quindi ex, fidanzata e di essere molto preso dalla sua compagna d’avventura.

Talisa, eliminata ormai qualche puntata fa, ha specificato che tra loro era nata una grandissima amicizia nel talent e poi, quando Javier ha avuto dei problemi con la sua fidanzata, tra loro è successo qualcosa di più. Tuttavia, a poche ore dalla semifinale, Javier ha chiesto inaspettatamente alla produzione di poter telefonare alla sua ex fidanzata. Questa decisione ha creato scalpore, sia nella casetta che sui social. Ecco qui di seguito che cosa è successo nei dettagli.

Javier scrive una lettera per la sua ex fidanzata: la reazione degli altri concorrenti

Javier ha chiesto insistentemente di poter parlare con la sua ex fidanzata. In casetta, però, le ragazze non sono state d’accordo con questa scelta. Gaia, in particolare, ha detto che Javier non doveva essere così egoista e, soprattutto, doveva chiarirsi le idee perché sia la sua ex fidanzata che Talisa sono coinvolte con dei sentimenti e non è giusto farle soffrire. Il ballerino ha spiegato che voleva solo sentire come stava.

La produzione ha comunicato ad Javier che la sua ex fidanzata non aveva intenzione di parlare con lui. Javier non si è arreso e ha deciso di scriverle una lettera in cui ha chiesto come stava, cosa molto importante evidentemente per lui, e poi le ha chiesto di perdonarlo per averla fatta soffrire e per averla lasciata.

Sui social questa mossa di Javier ha deluso molti fan della coppia Javier-Talisa che non si aspettavano un passo indietro così deciso del ballerino. Ma che cosa succederà nei prossimi giorni?