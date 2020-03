Maria De Filippi rimprovera Rudy Zerbi

Accade nella puntata della semifinale

Nel corso della penultima puntata di Amici 2020, l’insegnante di canto Rudy Zerbi diventa protagonista di uno scherzo. Nel programma di Maria De Filippi ci sono anche momenti divertenti, da diverse puntate c’è un quiz che vede protagonisti Al Bano Carrisi e Romina Power. In questo gioco Rudy si fa legare alla ruota della fortuna e fa il segnapunti.

A un certo punto però non si sente a suo agio, ha mal di testa e minaccia di vomitare, l’insegnante prosegue però il gioco. Così la conduttrice gli dice che vorrebbe fargli un regalo, così Rudy schiaccia il tasto ricompensa e riceve un gavettone in studio.

Bagnato dalla testa ai piedi

Maria De Filippi a un certo punto è costretta a rimproverare Rudy Zerbi. Il motivo? Completamente bagnato il povero insegnante inizia a strizzarsi i vestiti e lo fa anche in mezzo alle gambe. Maria subito lo ammonisce, dicendo che non si deve toccare lì e ricordando che in televisione non si può.

Le immagini di questo scherzo iniziano subito a girare nel web e a essere condivise sui social. La finale della diciannovesima edizione del programma sarà trasmessa il 3 aprile, e per la prima volta non ci sarà il pubblico ad applaudire il vincitore.

Si tratta di una circostanza strana ma obbligata per l’emergenza del Coronavirus. Per i finalisti il calore del pubblico in studio è importante, si tratta di una vera e propria dimostrazione di affetto. I quattro finalisti sono: le cantanti Gaia e Giulia, e i due ballerini Javier e Nicolai. Tanti sono i colpi di scena nella puntata tra lacrime ed emozioni.

Boom di ascolti

Tra i dati di ascolto il programma si conferma con ottimi risultati, superiori anche alla scorsa settimana. Nonostante il particolare periodo continua ad essere seguito e il pubblico non vede l’ora di applaudire il vincitore. La scorsa edizione vede vincitore il cantante Alberto D’Urso, un tenore apprezzato e che partecipa anche a Sanremo 2020 con il brano “Il sole ad est”.