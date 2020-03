Il Segreto puntata finale, parla Megan Montaner: omaggio a Pepa e Tristan (FOTO)

La soap opera spagnola, Il Segreto, volge al termine e Megan Montaner ha voluto spendere qualche parola in merito. L’attrice ha interpretato Pepa Aguirre nella serie, che è stata tra le protagoniste indiscusse di sempre.

L’amore tra Pepa e Tristan ha colpito i cuori di tutti i telespettatori. Proprio per tale ragione, in occasione della conclusione definitiva della soap, tutti sperano in un ritorno dei due protagonisti. Accadrà davvero? Vediamo tutti i dettagli.

Il post di Megan Montaner

L’attrice Megan Montaner è voluta intervenire sulla fine de Il Segreto ed ha speso qualche parola in merito alla sua esperienza. La donna, attraverso un post sul suo profilo Instagram ufficiale, ha voluto ringraziare tutti, specie l’autrice, che le ha dato la possibilità di interpretare un personaggio così importante. La protagonista, inoltre, ha voluto fare un ringraziamento speciale anche ad Antena 3 per l’omaggio a Pepa e Tristan.

Tale canale ha pubblicato un video contenente il primo incontro tra i due innamorati. Nella scena ripresa, Pepa e Tristan realizzavano, finalmente, il grande amore che provavano l’un l’altra. L’attrice che ha interpretato l’Aguirre non è riuscita a rimanere indifferente dinanzi il commovente filmato ed ha deciso di spendere qualche parola anche sul suo profilo Instagram. (Continua dopo il post)

Omaggio a Pepa e Tristan

Al di sotto del post in questione, i fan sono accorsi ed hanno cominciato a commentare quanto appena visto. La maggior parte dei telespettatori si augura che, in occasione delle puntate conclusive della soap, ci sia il ritorno di Pepa e Tristan. Ai due, infatti, dovrebbe essere fatto un omaggio finale. Stando a quanto ipotizzato in merito alla puntata finale de Il Segreto, si è pensato ad un rientro di Megan Montaner.

Nel caso specifico, l’autrice potrebbe decidere di rivelare, finalmente, a tutti i telespettatori della soap il vero segreto di Puente Viejo. Quando Pepa morì, infatti, il suo corpo andò disperso, pertanto, nessuno ha la certezza che sia realmente deceduta. Proprio per questo motivo, si spera che il gran finale possa fare chiarezza in merito alla vicenda e magari concludersi con un grande lieto fine per tutti.