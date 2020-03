Mariah Carey compie 50 anni: dedica al miele di Britney Spears [FOTO]

Mariah Carey compie 50 anni: Britney Spears le fa una dedica

Venerdì 27 marzo Mariah Carey ha festeggiato 50 anni. La diva delle dive, la popstar doc, la regina del Natale ha spento cinquanta candeline. Una vera data spartiacque nella vita, un nuovo inizio, un modo per tirare le somme sui traguardi raggiunti. E, beh, il giudizio nel suo caso non può che essere positivo!

Popolare in tutto il mondo sin dagli anni Novanta, Mariah Carey ha venduto oltre 200 milioni di album e stabilito vari record: con il singolo One Sweet Day ha occupato per il maggior numero di settimane il primo posto negli Stati Uniti; con Touch My Body ha firmato il record di 18 hit al primo posto in classifica, superando Elvis Presley, assurgendo ad artista solista con più #1.

Record su record

Nel dicembre scorso All I Want for Christmas is You è salito in vetta 25 anni dopo la sua pubblicazione e, grazie a una settimana di permanenza nel gennaio 2020, è diventata la prima star ad avere almeno un singolo numero uno in quattro decenni differenti.

Tra i moltissimi auguri inviati a Mariah Carey, anche un bellissimo messaggio da Britney Spears. La teen pop dei 90’s ha scritto alla collega, confessandole che è proprio grazie a lei se ha cominciato a cantare. L’interprete di Toxic ha pure ricordato il disco Butterfly, rilasciato più di 20 anni fa. Uscito sotto etichetta Columbia Records, seguì la fine del matrimonio con l’allora capo della Sony Music, Tony Mottola.

Nel 1997 Mariah disse che aveva finalmente potuto esprimere la sua personalità. All Music Guide le tributò 5 stelle, considerandolo uno dei migliori lavori della cantante, in grado di affinare e contaminare la sua musica come pochi altri. Dalla RIAA ottenne cinque dischi di platino, comprensiva di due pezzi, Honey e My All, issatisi sulla vetta di Billboard.

Mariah Carey non invecchia mai

Sui social Britney la definisce uno dei motivi principali per cui ha intrapreso la carriera nella discografia. Nonostante abbia più di 20 anni – commenta – Butterfly non invecchia mai. È semplicemente un classico e l’avrebbe ascoltato fra poche ore, mentre si sarebbe allenata in palestra. E che Dio la benedica.

Non c’è fama o invidia. Il dolce post di Britney conferma, da una parte, quanto veneri Mariah, dall’altra quanto siano amicali i rapporti, come già avevano suggerito le numerose paparazzate pubblicate sui giornali dove si godono la reciproca compagnia in esuberanti scorribande.