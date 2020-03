Adriana Volpe tirata in ballo a I Fatti Vostri: Magalli sorpreso in diretta

Adriana Volpe ‘imperversa’ a I Fatti Vostri: Giancarlo Magalli spiazzato

Scopriamo l’acqua calda. Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, ex compagni di lavoro, non sono esattamente amici per la pelle. Del resto, la bella conduttrice ha raccontato pure durante il Grande Fratello Vip 4 dei rapporti complicati con il collega. Come forse saprete, il pomo della discordia va attribuito ad alcune graffianti battute del volto di Rai Due via social.

Parole forti, in cui il romano lasciava chiaramente presagire che Adriana Volpe fosse in qualche modo raccomandata o perlomeno spalleggiata da un alto dirigente Rai. Ma l’assenza di qualità le avrebbe impedito ogni promozione. Da lì in poi la situazione si è deteriorata: mentre Magalli alcuni segnale di pace li ha mandati, la Volpina ha eretto un muro.

Problemi ben più seri

Durante una delle ultime puntate andate in onda de I Fatti Vostri è stata nuovamente tirata in ballo Adriana. A menzionarla la madre di Maria Teresa Ruta, in collegamento con lo show mattutino. La signora, una volta accertatasi che fosse il signor Magalli, gli ha chiesto quale opinione si fosse fatto sulle parole proferite dalla bionda sul suo conto.

Visibilmente spiazzato dalla domanda, Giancarlo Magalli ha desiderato appurare chi facesse le domande a chi. Ha capito la bionda a cui si riferisce, tuttavia ora Adriana Volpe ha problemi ben più seri. Chapeau. La replica del presentatore ha praticamente rasentato la perfezione: zero polemiche e frecciatine, solo la verità.

Difatti Adriana difficilmente pensa in questo momento alla faida. Uscita dalla Casa più spiata dagli italiani, ha amaramente appreso la notizia della scomparsa del suocero Ernesto Parli. In un’intervista al magazine Chi ha per la prima volta raccontato il calvario attraversato dalla sua famiglia nei mesi recenti.

Il padre del proprio compagno aveva stabilito di avere il cancro, poi – ha aggiunto – il Coronavirus ha dato il colpo finale. Due settimane è stata travolta, prima la notizia di un brutto male, diagnosticato poco dopo il suo ingresso nel reality, poi il virus glielo hanno portato via.

Adriana Volpe: periodo davvero complicato

Stanno vivendo un periodo davvero complicato, bisogna avere la consapevolezza di trovarsi dinnanzi ad una pandemia. È necessario investire di fiducia i ricercatori e confidare di scoprire un antivirus efficace.

A prescindere da chi abbia o meno ragione, soffermarsi, in una crisi del genere, su vecchie questione non fa bene a nessuno. Bravo Magalli a raffreddare gli animi e gettare acqua sul fuoco.