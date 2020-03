GF VIP, Paola Di Benedetto non convince, spunta una strategia: “La pagherò cara” (VIDEO)

Pare sia giunto il tempo dei confronti e dei duri scontri all’interno della casa del GF VIP, ad essere presa di mira è stata Paola Di Benedetto. Licia Nunez e Antonio Zequila si sono lasciati andare a dei commenti un po’ piccati contro la ragazza.

Dal loro discorso è emersa l’esistenza di una possibile strategia adoperata da parte dell’ex Madre Natura di Ciao Darwin. I due avranno ragione? Vediamo cosa è successo.

La strategia di Paola Di Benedetto al GF VIP

Durante una tranquilla chiacchierata in giardino, Licia e Antonio si sono scagliati contro Paola Di Benedetto del GF VIP. Nel caso specifico, i due concorrenti hanno accusato la loro coinquilina di aver adoperato una strategia ben precisa da quando ha messo piede in casa fino ad ora. La ragazza, infatti, ha sempre cercato di mantenere una posizione neutrale rispetto a tutti gli altri.

Anche quando alcuni concorrenti si sono resi protagonisti di liti e accese discussioni, lei è sempre rimasta fin troppo neutrale. Questo suo modo di agire l’ha portata a non inimicarsi quasi nessun membro della casa e, per tale ragione, non è mai finita in nomination. Nel fare queste riflessioni, Zequila si è reso conto di aver commesso un grave errore. A suo avviso, infatti, avrebbe dovuto nominare lei invece di Sara nella precedente puntata. In questo modo, avrebbe compreso quale fosse il pensiero del pubblico da casa. (Clicca qui per il video)

Antonio pagherà caro il suo errore?

Antonio non ha mai nutrito molta simpatia per la coinquilina del GF VIP Paola Di Benedetto. L’attore, infatti, già in una precedente conversazione con Paolo, ha dipinto la fanciulla come una persona alquanto cattiva. Per questo motivo, nel momento in cui la Nunez ha parlato male di lei, il protagonista non ha potuto fare a meno di accodarsi e darle ragione.

Ad ogni modo, non è affatto detto che la Di Benedetto arrivi in finale. Nel corso della prossima puntata, infatti, a parte i nominati, tutti potrebbero lasciare la casa. Solo Sossio Aruta e Aristide Malnati, infatti, si sono aggiudicati il titolo di primi finalisti ufficiali di questa quarta edizione del reality show.