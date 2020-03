Amici 19, gossip: arriva la reazione di Talisa dopo che Javier ha scritto alla sua ex fidanzata

Javier ha chiesto alla produzione di Amici 19 di poter sentire la sua ex fidanzata. Ecco come ha reagito Talisa

Amici 19, gossip: Javier ripensa all’ex fidanzata

Javier Rojas è stato protagonista di molti gossip da quando è entrato ad Amici 19. Innamoratissimo della sua fidanzata, a ridosso del Serale ha deciso di lasciarla e di iniziare una storia con Talisa Ravagnani. I due ballerini del talent hanno iniziato a scambiarsi carezze e baci davanti a tutti in casetta, ma in entrambi c’erano dei dubbi.

Una volta che Talisa è stata eliminata ha rassicurato i suoi fan dicendo che tra loro c’era una bellissima amicizia e soltanto dopo i suoi problemi con la fidanzata tra loro è successo qualcosa di più. Non si è visto tutto in televisione, quindi non bisogna giudicare.

Tuttavia, Javier a poche ore dalla semifinale ha chiesto insistentemente alla produzione di poter chiamare la sua ex fidanzata. Quest’ultima si è rifiutata di parlare con lui, ma il ballerino le ha scritto una lettera. Voleva sapere come stava e voleva, soprattutto, chiederle perdono per come sono andate le cose.

La reazione di Talisa

Da quando è andato in onda il daytime di Amici 19 con questo clamoroso passo indietro di Javier nei confronti di Talisa, nel web è scoppiato il caos. Molti si sono sentiti in dovere di scrivere a Talisa e la ballerina ha replicato quasi subito a quello che è successo. La ballerina ha detto di stare benissimo e che Javier semplicemente ha fatto quello che si sentiva di fare, perciò nulla di sbagliato. Anche dopo questo gesto, per lei rimarrà una grande amicizia, perché prima di tutto sono grandi amici.

Inoltre, Talisa ha detto di sentirsi offesa perché le persone si sentono in dovere di doverla consolare per questo. Lei non ne ha bisogno, sta bene, sapeva già tutto e “non era sposata con Javier”. Insomma, da quello che emerge sembra che alla fine non si sia trattato di una storia così seria. O Talisa sta solo fingendo di non esserci rimasta male? Voi che cosa ne pensate?

Le opinioni degli altri concorrenti

Quando Javier ha voluto sentire la sua ex fidanzata, nella casetta tutti hanno espresso un parere contrario. Secondo Nicolai, Nyv, Giulia e Gaia non era un gesto intelligente perché innanzitutto la sua ex non aveva intenzione di sentirlo, poi perché continuava ad alimentare le speranze di una e dell’altra, riferendosi a Talisa. Per Gaia, Javier è stato egoista e deve fare chiarezza per non far soffrire le ragazze che provano un sentimento per lui.