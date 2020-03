“Mamma mia che esagerata”: Elettra Lamborghini in bikini, il perizoma strimizito non copre le grazie [FOTO]

Elettra Lamborghini e la sua esperienza poco felice al Festival di Sanremo 2020

Senza ombra di dubbio, anche se non ha delle particolari doti vocali, Elettra Lamborghini è un’artista molto esplosiva. Un’ennesima dimostrazione l’hanno avuta i telespettatori di Rai Uno durante la 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020.

La ricca ereditiera ha fatto il suo esordio alla kermesse canora e col suo bramo ‘Musica, e il resto scompare’ non si è posizionata nelle prime posizioni della classifica finale. Tuttavia l’ex giudice di The Voice of Italy ha fatto parlare di sé perché sul palcoscenico dell’Ariston ha fatto una serie di twerk davvero sensuali.

Il regalo di una fanpage alla ricca ereditiera emiliana

Oltre al suo profilo Instagram che conta 5,4 milioni follower, Elettra Lamborghini ha un folto numero di fanpage che si occupano di lei. In una di queste di recente è apparsa una fto davvero mozzafiato. Nello specifico mostra la ricca ereditiera emiliana mentre indossa un bikini.

Sia la parte superiore che quella inferiore sono molto striminziti rispetto alle sue forme giunoniche. Infatti è possibile vedere parte del suo décolleté prosperoso e il lato B con dei tatuaggi leopardati. Un’immagine che ha scatenato le fantasie più perverse di tutti coloro che la seguono sul social network ottenendo tantissimi likes. (Continua dopo il post)

Il regalo di Afrojack alla fidanzata Elettra Lamborghini

Di recente la bella Elettra Lamborghini ha postato una serie di Stories su Instagram in cui mostra ai suoi oltre cinque milioni di follower il regalo del suo fidanzato per il loro mesiversario. Nello specifico, Afrojack le ha riempito l’appartamento di rose rosse e rosa, insomma un gesto molto romantico.

Sempre, sul social network l’ex giudice di The Voice of Italy ha parlato come è nata la sua relazione sentimentale col disc jockey olandese. Anche in questo caso tutte le foto dei due innamorati hanno fatto il pieno di mi piace e di auguri per il traguardo raggiunto. Ecco il post in questione con la seguente didascalia:”I regali più belli”.