Alessio Boni, matrimonio imminente con la bella Nina?

Mentre il coronavirus continua a generare paura, morte e caos in Italia e nel mondo, fortunatamente possiamo ancora sentire notizie che suonano come un inno alla vita ed alla speranza: la nascita di un bambino.

Alessio Boni, noto attore di fiction televisive, è divenuto papà del piccolo Lorenzo, il primo baby vip venuto al momento in era coronavirus. Il bimbo è nato dall’amore di Alessio e della sua dolce metà, Nina Verdelli. La bellissima 34enne è la figlia del direttore del quotidiano La Repubblica. Brillante giornalista, Nina ha partorito il piccolo lo scorso 22 marzo, per la felicità del suo compagno Alessio, il quale da tempo sognava di diventare genitore.

Alessio Boni: “Berghem, mola mia”

Poche ore prima della nascita del piccolo Lorenzo, Alessio Boni aveva lanciato un appello accorato alla sua adorata Bergamo, una città gravemente devastata dall’emergenza coronavirus. L’attore aveva scritto su Instagram la seguente frase:”Berghem mola mia”, ovvero, “Bergamo non si molla”.

Il breve ma toccante appello è stato scritto in dialetto. Come si legge da GrandHotel, Boni ha battuto la frase piangendo nel pensare che la terra che gli ha dato i natali debba sopportare un simile flagello. Lacrime di dolore che, in seguito, sono diventate di gioia, quando ha potuto stringere tra le braccia il figlioletto Lorenzo. L’invito dell’attore 53enne ai suoi concittadini è quello di stringere i denti e di non mollare, nonostante la difficile situazione che si sta vivendo in quelle zone.

Matrimonio imminente?

Adesso, i fan della coppia Alessio Boni-Nina Verdelli sognano un prossimo matrimonio per suggellare il loro amore. Tuttavia, il divo ha per ora spento qualsiasi speranza. Alessio ha spiegato che l’amore tra lui e Nina è così forte da non avere bisogno di simili riti. Il loro legame, ha assicurato, è più potente di qualsiasi contratto.

Nel caso però in cui Nina glielo chiedesse, allora le cose cambierebbero e accetterebbe di fare il grande passo. Alessio e Nina sono legati sentimentalmente dal 2017. Lorenzo è il loro primogenito. Ci auguriamo che questa bella love story possa proseguire ancora per molto tempo, se non per sempre!