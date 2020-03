Gianmarco Onestini e Adara Molinero: è scontro sui social

Gianmarco Onestini ha confessato pubblicamente di aver lasciato Adara Molinero, ma poi c’è stato uno scontro social tra i due. Ecco che cosa è successo

Gianmarco Onestini: ‘Adara flirtava con altri ragazzi’

Nella giornata di venerdì 27 marzo Gianmarco Onestini ha stupito tutti con l’annuncio sui social di aver lasciato Adara Molinero. Tra i due è nata una relazione durante il Gran Hermano Vip 7. Entrambi hanno fatto grandi sacrifici per poter stare insieme. Lui si è trasferito in Spagna, lontano dalla sua famiglia.

Lei ha lasciato il fidanzato Hugo Sierra, dal quale aveva appena avuto un bambino. Sembrava davvero che, dopo scontri, litigi, accuse, la coppia avesse risolto tutti i problemi e fosse pronta ad una nuova vita insieme.

Invece, Gianmarco ha detto pubblicamente di aver scoperto che Adara flirtava con altri ragazzi. In particolare, con uno di questi si stava organizzando per incontrarlo. Sui social, in lacrime, Gianmarco ha detto che non si meritava una cosa simile e che aveva bisogno di tempo.

Adara si difende ma è scontro con Gianmarco

Adara, poche ore dopo l’annuncio di Gianmarco, ha scritto qualcosa su Twitter dicendo di avere degli accordi con un programma televisivo che comunque avrebbe rispettato. In ogni caso stava soffrendo molto per questa situazione perché amava Gianmarco con tutta la sua anima.

Gianmarco, però, è intervenuto subito. Per l’ex gieffino Adara non solo stava tradendo lui, ma anche il pubblico e questa era una cosa molto triste. La modella continua a dire di amarlo ma i messaggi con quel ragazzo li ha visti con i suoi occhi perché sono arrivati mentre erano a letto insieme. Ha poi chiesto alla sua ex compagna se aveva bisogno di fingere di essere triste. In quel caso avrebbe potuto trovare conforto tra le braccia di quel “ragazzino”. (Continua dopo la foto)

Adara, dopo questa Instagram Story di Gianmarco, ha deciso di togliere una dedica che gli aveva fatto sui social con una canzone d’amore. Il clima tra i due, dunque, è molto teso. Riusciranno a risolvere, di nuovo, le loro incomprensioni o questa volta è davvero finita? Voi che cosa ne pensate?