Anna Tatangelo preoccupata, l’amaro sfogo: “Mi viene da piangere…”

Anna Tatangelo alle prese con la quarantena e la sua quotidianità, si lascia andare a intimi pensieri

In un momento delicato come questo, i social possono essere di grande aiuto. Siamo alle prese con una quarantena forzata, con la paura del coronavirus, e i collegamenti virtuali possono aiutarci a sentirci meno soli. Anche i vip, dunque, hanno intensificato le loro attività sui social, e molti hanno addirittura radicato ancor di più il filo che li collega ai propri follower. E’ questo il caso, tra tanti, dell’amatissima cantante di Sora.

Anna Tatangelo attiva su Instagram, lascia messaggi di speranza

Anna in questi giorni è solita condividere con i propri fan momenti della sua quotidianità, scatti che documentano la sua routine e la quarantena a cui tutti siamo purtroppo sottoposti in questo periodo. Recentemente, in occasione della Santa Messa del Papa, ha postato uno scatto che immortala il Pontefice da solo in Piazza San Pietro.

A corredo la didascalia: Mentre guardavo queste immagini mi è venuto da piangere, quando vinceremo questa guerra saremo migliori di prima. Parole che denotano preoccupazione, ma anche speranza nel futuro. Lo scatto ha ovviamente portato a casa boom di like e di commenti e sono state mole le persone che hanno cercato con un messaggio di incoraggiamento di sostenere la loro beniamina. (Continua dopo la foto).

La quarantena senza Gigi D’Alessio

Un mese fa la notizia è esplosa prepotentemente ed in modo del tutto improvviso, lasciando i fan senza parole: Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno ufficializzato il loro addio attraverso un comunicato stampa congiunto.

Dopo aver tentato, così come ribadito e confermato dai diretti interessati, di rimettere insieme i cocci della loro storia d’amore, hanno deciso di mollare la presa e dirsi addio dopo quasi 20 anni. I due, come specificato però, pare siano rimasti in buoni rapporti, questo per amore del loro figlio, il piccolo Andrea.

La meravigliosa 33enne sta dunque affrontando da sola questo momento così complicato, ma non si lascia scoraggiare: è una donna forte, determinata ed intelligente, come ha più volte dato prova.